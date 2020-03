Apples neue Regeln: Push-Werbung OK, Dating-Apps bitte nicht mehr

Apple hat seine Entwickler-Richtlinien, die sogenannten „App Store Review Guidelines“ aktualisiert und diesmal nicht nur eine Handvoll Textkorrekturen vorgenommen, sondern auch inhaltliche Veränderungen in das Regelwerk eingepflegt.

Die „App Store Review Guidelines“ erklären App-Anbietern welche Anwendungen erlaubt beziehungsweise verboten sind und welche Vorgaben von registrierten App-Entwicklern unbedingt eingehalten werden müssen.

Push-Werbung: Bislang auch von Apple verpönt

Push-Werbung OK

In seiner neuesten Version entfernt das Dokument nun auf das bislang ausdrücklich festgehaltene (aber nie wirklich durchgesetzte) Gebot auf Werbung per Push-Nachricht zu verzichten. Ein absehbarer Schritt. Fortan ist Marketing (auch per Push-Nachricht) zulässig, wenn Nutzer dieser ausdrücklich zugestimmt haben.

Während es im fraglichen Absatz bislang noch hieß „Push-Benachrichtigungen dürfen nicht erforderlich sein, damit die App funktioniert und sollten nicht für Werbung, Promotionen oder Direktmarketingzwecke oder zum Versenden sensibler persönlicher oder vertraulicher Informationen verwendet werden“ schreibt Apple in seinen Richtlinien nun:

Push-Benachrichtigungen dürfen nicht erforderlich sein, damit die App funktioniert, und sollten nicht dazu verwendet werden, sensible persönliche oder vertrauliche Informationen zu versenden. Push-Benachrichtigungen sollten nicht für Werbe- oder Direktmarketingzwecke verwendet werden, es sei denn, die Kunden haben sich ausdrücklich dafür entschieden, und in der Benutzeroberfläche Ihrer Anwendung ihre Zustimmung gegeben – zudem muss die App eine Möglichkeit anbieten, mit der ein Benutzer den Empfang solcher Nachrichten abbestellen kann. Der Missbrauch dieser Dienste kann zum Entzug Ihrer Privilegien führen.

Neue Regelung auch im eigenen Interesse

Dating-Apps bitte nicht mehr

Um neuen Text ergänzt wurde auch der Abschnitt, in dem Apple erklärt welche Apps der App Store nicht mehr nötig hat. Hier tauchen neben Furz- und Rülps-Apps nun auch neue Dating-Anwendungen auf: