Vorab zum Download: Die neuen Hintergrundbilder von iOS 14.2

Apple hat in dieser Woche nicht nur iOS 14.1 veröffentlicht, sondern auch Beta-Tester mit der mittlerweile vierten Testversion von iOS 14.2 versorgt. Als bemerkenswerte Neuerung erhalten iPhone-Nutzer mit dieser neuen Vorabversion erstmals seit längerer Zeit wieder neue Hintergrundbilder.

Insgesamt acht neue Landschaftsaufnahmen hat die neue Beta-Version von iOS 14.2 im Gepäck, und diese jeweils in einer Tag- und einer Nachtansicht, somit stehen 16 verschiedene neue Hintergrundbilder zur Auswahl.

Die Aufnahmen kommen mit iOS 14.2 auf alle Apple-Geräte, der Freigabetermin für das Update steht allerdings noch in den Sternen. Wer nicht warten will, kann sich die Aufnahmen auch vorab schon installieren. Die Kollegen von 9to5Mac bieten die Einzelaufnahmen zum Download an. Wenn ihr die Seite mit dem iPhone besucht, müsst ihr lediglich den Finger länger auf das Bild halten und dann die Option „Zu Fotos hinzufügen“ auswählen. Anschließend könnt ihr das Foto über die Einstellung „Hintergrundbild“ als neues Bild für den Sperrbildschirm und/oder Home-Bildschirm festlegen.

iOS 14.2: Intercom, Shazam und neue Emojis

Ansonsten wird erwartet, dass Apple mit der Freigabe von iOS 14.2 auch erweiterte Intercom-Funktionen anbietet. Bislang steht die „Gegensprechanlage“ ja nur zwischen HomePods zur Verfügung, Apple will künftig aber auch die Apple Watch, iOS-Geräte sowie damit verbundene AirPods oder CarPlay-Geräte einbeziehen.

Ebenfalls neu mit iOS 14.2 ist die Shazam-Funktion, direkt auf dem iPhone abgespielte Inhalte zu erkennen. Zudem steht auch für dieses Jahr wieder ein großes Emoji-Update an. Mit iOS 14.2 wird Apple wieder 100 neue Emojis integrieren, vom Akkordeon bis hin zur Zehensteg-Sandale.

Wer spekulieren will, kann über die Chancen einer Freigabe von iOS 14.2 im Zusammenhang mit der Ankündigung von Apples „Schlüsselfindern“ AirTags nachdenken. Der letzte Stand hier ist, dass die Gerüchteküche „in Bälde“ mit deren Vorstellung in zwei Größen rechnet.