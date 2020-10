iPhone 12: Apples Silikon-Hüllen kommen teils ohne Lautsprecher-Aussparung

Wenn ihr euch schon auf euer neues iPhone freut und im Vorfeld bereits ein Silikon-Case von Apple bestellt habt, schaut ihr euch die Hülle besser genau an. Teilweise wurden hier nämlich schlicht die Aussparungen für Lautsprecher und Mikrofon vergessen.

Der Fehler betrifft offenbar nicht nur eine Produktcharge, sondern erstreckt sich auch über verschiedene Farbvarianten hinweg. So finden sich auf der Diskussionsplattform Reddit Bilder von Nutzern, die das Problem bei Apples Silikon-Case in Blau und in Grün zeigen.

Der Ärger der Betroffenen ist verständlich. Dergleichen würde man einem China-Versender mit 5-Euro-Hüllen vielleicht nachsehen. Apples Silikon-Case wird jedoch als Premium-Zubehör zum Preis von 53,60 Euro angeboten. Hier könnte man eine zuverlässige Endkontrolle erwarten.

Der Apple-Support scheint bei diesem Thema übrigens auch keine Hilfe zu sein. Die Mitarbeiter zeigen sich ratlos und überfordert. Betroffene tun vermutlich gut daran, in solch einem Fall einfach von ihrem Rückgaberecht Gebrauch zu machen, anstatt ihre Zeit in Warteschlangen zu vergeuden.