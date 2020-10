Halide Mark II: Kamera-App mit Versionssprung und neuem Preismodell

iPhone-Fotografen dürften sich über die App-Neuveröffentlichung Halide Mark II interessieren. Genau genommen handelt es sich hierbei um ein Update der altbekannten Anwendung Halide RAW. Die Entwickler nehmen den Sprung auf Version 2 aber zum Anlass, mit Halide Mark II eine komplett neue App anzubieten. Mit neuen Funktionen, aber auch mit einem neuen Preismodell inklusive Abo-Option.

Zunächst einmal gibt es aber Entwarnung. Halide Mark II bietet weiterhin die Möglichkeit zum Einmalkauf an und noch viel wichtiger: Wer die App bereits gekauft hat, kann das Update kostenlos machen und fortan die neue Version Halide Mark II verwenden. Hierzu müssen wir allerdings anmerken, dass es diesbezüglich gerade Probleme gibt und auch Bestandskunden nach der Installation die Aufforderung zu Kauf oder Abo angezeigt bekommen. Den Entwicklern zufolge handelt es sich dabei um einen Fehler, der zügig behoben werden soll.

Nach dreieinhalb Jahren krempeln die Halide-Entwickler ihr Preismodell aber auch grundsätzlich um. Der Einmalkauf wird mit 32,99 Euro wesentlich teuer, als Alternative gibt es ein Jahresabo für 10,99 Euro. Die deutlich angestiegenen Kosten begründen die Entwickler mit dem enormen Leistungsumfang ihrer App und vergleichbaren Preisen für gleichwertige Produkte.

Halide Mark II mit zahlreichen Neuerungen

Was gibt es fürs Geld? Hinsichtlich der Neuerungen mit Halide Mark II haben die Entwickler einen umfangreichen Blog-Eintrag verfasst. Dort lässt sich unter anderem nachlesen, dass Halide die bislang einzige Kamera-App ist, mit der sich 14-Bit-RAW-Bilder in Echtzeit verarbeiten lassen. Auf diese Weise könne man deutlich mehr Details in die Bildverarbeitung einfließen lassen. Weiter wurden neue Kameraoptionen für die Schafzeichnung und Belichtungszeit integriert und eine Funktion namens „Instant RAW“ soll auf Basis von maschinellem Lernen ohne Wartezeit hochwertige RAW-Umsetzungen liefern.