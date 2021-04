Vor Apple-Anhörung am Mittwoch: Apple-Event soll wohl auch besänftigen

Am morgigen Mittwoch, also quasi direkt im Anschluss an das heutige Apple-Event, wird Apple seine App Store-Politik vor dem US-Senat verantworten müssen.

Als Teil der laufenden Monopol-Untersuchung des US-Kongresses, die feststellen soll, ob Apple seine Position als Gatekeeper des App Stores zum Nachteil der dort aktiven App-Anbieter ausgenutzt hat, muss sich das Unternehmen vor dem Unterausschuss für Wettbewerbs-, Kartell- und Verbraucherrechte den Fragen der anwesenden Angeordneten stellen.

Mittwochabend im Livestream

Die Befragung, zu der Apple seinen Chief Compliance Officer, Kyle Andeer, entsenden wird, soll um 20:30 Uhr deutscher Zeit beginnen und lässt sich dann auch im Livestream mitverfolgen.

Das „Senate Judiciary Committee’s Subcommittee on Competition Policy, Antitrust, and Consumer Rights“ wird dabei von der Demokratin Amy Klobuchar aus Minnesota geleitet.

Dieser Termin sollte sowohl bei der Bewertung der App Store-Rückkehr des rechten Kurznachrichten-Dienstes Parler als auch bei der Ankündigung Microsofts, der Spiele-Dienst xCloud solle die iOS-Plattform noch heute erreichen, im Hinterkopf behalten werden.

Auch xCloud soll heute starten

Beide Schritte, scheinen dafür bestimmt, wichtige Kritikpunkte der Anhörungen im Vorfeld zu entschärfen. So hatte sich Microsoft noch im vergangenen September laut darüber beschwert, dass Apples Anforderungen an den eigenen Spiele-Streaming-Dienst so gut wie nicht umzusetzen seien und kritisiert, dass Apple die Nutzung des xCloud-Dienstes auf dem iPhone damit effektiv untersagen würden.

Auch der Rauswurf der Parler-App aus dem App Store hatte für Nachfragen republikanischer Abgeordneter gesorgt, die Apple vorwarfen konservative Stimmen im App Store zu unterdrücken.

Apple will Kritik entschärfen

Apple scheint das Rampenlicht des Apple-Events offenbar auch dafür zu nutzen, sich für die morgigen Anhörungen in Position zu bringen. Auch die geänderten Datenschutzvorgaben von iOS 14.5 dürften im Rahmen des Events noch heute Abend adressiert werden, ehe diese dann morgen vor dem Senat zur Sprache kommen.