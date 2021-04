Sonos Roam: Verkaufsstart für den neuen Mobil-Lautsprecher

Sonos Roam ist jetzt offiziell erhältlich. Der neue Lautsprecher ist von heute an direkt beim Hersteller oder bei Onlinehändlern wir Amazon und Mediamarkt ab Lager lieferbar.

Wir haben den Sonos Roam bereits ausführlich vorgestellt. Der Lautsprecher bietet trotz seiner kompakten Größe ein eindrucksvolles Klangerlebnis und lässt sich nicht nur wie von Sonos-Geräten gewohnt als WLAN-Multiroom-Lautsprecher verwenden, sondern auch über Bluetooth ansteuern. Zudem bietet sich der Roam auch als AirPlay-Ziel für die direkte Audioausgabe von Apple-Geräten aus an.

Der integrierte Akku des Lautsprechers wird wahlweise über USB-C oder drahtlos nach dem Qi-Standard geladen. Alternativ verkauft Sonos auch ein eigenes drahtloses Ladegerät, das dreieckig geformt nicht nur perfekt zum Roam passt, sondern sich per Magnetfunktion auch selbständig ausrichtet und für zuverlässigen Kontakt sorgt.

Was uns bei Sonos weiterhin besser gefällt als bei Apples HomePod-Konzept, ist die Tatsache, dass nicht der Hersteller, sondern der Nutzer das letzte Wort in Sachen Sound hat. Unabhängig davon, dass der Roam in Sachen Akustik für unser Empfinden hervorragend abschneidet, bietet die Sonos-App die Möglichkeit, eigene Equalizer-Einstellungen vorzunehmen oder – falls man den Lautsprecher im Stereo-Verbund verwendet – die perfekte Balance-Einstellung zu finden.

Der Sonos Roam ist in „Lunar-Weiß“ oder Schwarz zum Preis von 179 Euro erhältlich. Für das separat angebotene Ladegerät werden 79 Euro veranschlagt.

Sonos Radio auch über Mixcloud

Sonos hat heute darüber hinaus eine Erweiterung seines Radioangebots angekündigt. Das kostenfreie Sonos Radio bietet neue Radioshows an, für deren Konzeption und Moderation Sonos teils namhafte Künstler gewinnen konnte, darunter die Moderatorin und Sängerin Cerys Matthews, die Songwriterin Adia Victoria und Geoff Barrow von Portishead.

Das Radioangebot von Sonos lässt sich übrigens auch dann nutzen, wenn ihr kein Soundsystem des Herstellers verwendet. Die Sendungen stehen allesamt auch über Mixcloud zum Abruf bereit. Eine Übersicht der aktuell verfügbaren Sendungen findet ihr hier, oder ihr greift gleich direkt über die Mixcloud-App auf die Inhalte zu.