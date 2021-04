Apple Podcasts+ soll direkte Podcast-Abos ermöglichen

Wir haben bereits darüber berichtet, dass heute Abend auch die Ankündigung von Apple Podcasts+ erwartet wird. Hierzu haben uns mittlerweile auch Informationen aus Deutschland erreicht, die aus glaubwürdiger Quelle stammen und zumindest fürs erste nicht von der Hand zu weisen sind.

Der wohl wichtigste Punkt in diesem Zusammenhang: Apple Podcasts+ soll von Beginn an auch in Deutschland verfügbar sein. Auch mit Blick auf die Inhalte und das Preismodell haben wir ein paar interessante, grundlegende Infos erhalten. So soll der Dienst grob mit den Channels von Apple TV+ vergleichbar sein.

Kommerzielle Podcasts ähnlich wie App-Abos

Wenn Nutzer einen solchen Podcast-Channel abonnieren, werden die Podcast-Produzenten demnach direkt an den Abo-Gebühren beteiligt. Unabhängig von einem sicher optionalen Angebot von exklusiven „Apple Originals“ scheint es also auch möglich, dass kommerzielle, von Apple unabhängige Podcast-Angebote als Einzelabo bezogen werden und deren Produzenten ähnlich wie App-Entwickler einen wesentlichen Prozentsatz der Abo-Gebühren für sich beanspruchen können. Apple wäre daran wie bei anderen digitalen Angeboten lediglich auf Provisionsbasis beteiligt, beispielsweise mit 15 Prozent des Umsatzes.

Wie gesagt, werden wir eine Bestätigung nicht vor heute Abend erhalten. Doch würde ein solches Konzept zu aktuellen Berichten aus den USA passen. Dort wird gerade spekuliert, ob Apple im Rahmen von Podcasts+ tatsächlich nur „Original-Inhalte“ anbietet, oder hier in erster Linie eine Plattform für die Produzenten von kommerziellen Podcasts bereitstellt. In diese Richtung lässt sich auch ein aktueller Bericht des Wall Street Journal interpretieren, indem davon die Rede ist, dass Podcast-Produzenten auf Basis der Abo-Option direkte Zuwendungen ihrer Hörer erhalten können.

Unabhängig von der möglichen Ankündigung von Apple Podcasts+ würden wir uns heute Abend auch über Neuigkeiten mit Blick auf die Verfügbarkeit von Apple Fitness+ freuen. Der Abo-Dienst wurde im vergangene Jahr vorgestellt und in den USA gestartet. Ein lokalisiertes würde hierzulande wohl viel Zuspruch erfahren, insbesondere, weil die Abo-Pakete „Apple One“ damit auch deutlich an Attraktivität gewinnen würden.