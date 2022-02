Untersuchung zur Flutkatastrophe: Katwarn-App mit „internen Fehlern“

Am 18. Februar tagte im Landtag Rheinland-Pfalz der Untersuchungsausschuss „Flutkatastrophe“ zum neunten Mal in öffentlicher Sitzung und beschäftigte sich einmal mehr mit der Aufarbeitung des Ahr-Hochwasser. In der Sitzung vom vergangenen Freitag konzentrierten sich die Ausschuss-Teilnehmer diesmal auf die Rolle des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn.

++ Eilmeldung ++ In #Erftstadt-Blessem sind Häuser massiv unterspült worden und einige eingestürzt. Es werden etliche Personen vermisst. Aus den Häusern kommen Notrufe, aber eine Rettung ist vielfach nicht möglich. Unser Katastrophenschutz ist vor Ort. Fotos: Rhein-Erft-Kreis pic.twitter.com/Waaq3tMciM — BezirksregierungKöln (@BezRegKoeln) July 16, 2021

Unter anderem sollte in Erfahrung gebracht werden, welche Informationen das Bundesamt für Bevölkerungsschutz zu den erwarteten Niederschlagsmengen und den drohenden Starkregenereignissen hatte, welche davon weitergegeben wurden und wie diese dann in den Zuständigen Melde- und Lagezentren berücksichtigt, verarbeitet und an die Warn-Infrastruktur übermittelt wurden.

Der Landtag Rheinland-Pfalz konzentrierte sich dabei auf den Zeitraum vom 10. bis 15. Juli 2021, in dem es unter anderem zum Ahr-Hochwasser kam, das in Erftstadt-Blessem zu massiven Überschwemmungen und Unterspülungen führte und mehrere Häuser zum Einstürzen brachte. Eine Katastrophe, die im Nachgang zu lauter Kritik an Warn-Applikationen wie NINA und Katwarn sorgte. Zudem sorgte das Ahr-Hochwasser dafür, dass die Cell-Broadcasting-Technologie wieder flächendeckend eingeführt werden soll:

Flut-Warnungen erreichten NINA nicht

Zurück zum Untersuchungsausschuss „Flutkatastrophe“: dieser soll auch ermitteln, wo es damals in der Meldekette klemmte. Und hier scheint es vor allem bei Katwarn zu Fehlern gekommen zu sein. Dies geht aus der Zeugenaussage von Miriam Haritz hervor, die als Abteilungsleiterin für Krisenmanagement beim BBK vom Untersuchungsausschuss angehört wurde.

Nach Angaben der Allgemeinen Zeitung, sieht Haritz die Verantwortung klar bei Katwarn. Während die NINA-Infrastruktur problemlos und ohne Einschränkung funktioniert habe, sei es am Tag des Hochwassers zu Ausfällen bei Katwarn gekommen. Auf Nachfrage bei den Katwarn-Verantwortlichen, warum Meldungen nicht weitergereicht wurden, hätten diese lediglich angegeben, dass es zu „internen Fehlern“ gekommen sei.

Im Endeffekt habe die privatwirtschaftliche Katwarn-App dann ihrerseits Warnmeldungen ausgespielt, ohne diese an die offizielle NINA-App des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz zu übermitteln. Ob aus den Katwarn-Nachlässigkeiten Konsequenzen folgen werden, steht momentan noch nicht fest,



