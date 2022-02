Apple Pay: DKB gibt dritte Partner-Kreditkarte frei

Apples offizielle Übersicht der zertifizierten Apple-Pay-Partner listet die „Hilton Honors“-Kreditkarte aktuell zwar noch nicht (für die DKB tauchen hier lediglich die regulären VISA-Karten, die Lufthansa Miles & More Credit Card und die Porsche Card auf) dürfte diese aber morgen oder am kommenden Dienstag nachtragen – bekanntlich aktualisiert Apple die Liste ausschließlich Dienstags.

Wie erste ifun.de-Leser berichten, lässt sich der Reisebegleiter in der Wallet-App jetzt endlich als Apple Pay-kompatible Karte freischalten. Die Deutsche Kreditbank AG, die ähnliche Angebote auch für Porsche und das Lufthansa-Programm Miles & More offeriert, hatte die offizielle „Hilton Honors Credit Card App“ bereits in der vergangenen Woche in der überarbeiteten Version 1.18 freigegeben.

Insert

You are going to send email to