Verzweifelt gesucht: Spritpreis-App mit CarPlay-Integration

Dabei sollte man meinen, dass CarPlay mittlerweile nicht nur lange genug auf dem Markt, sondern auch mehr als ausreichend verbreitet ist, um eine entsprechende Integration für Anbieter attraktiv zu machen. Doch findet sich in den mit CarPlay kompatiblen Navigations-Apps in der Regel zwar eine Tankstellen-Suche, die dann allerdings nicht an die dem Bundeskartellamt unterstehende „Markttransparenzstelle für Kraftstoffe“ angeschlossen ist Umgekehrt fehlt den populären Benzinpreis-Apps stets die wünschenswerte CarPlay-Integration.

Wir reichen hier mal die Frage nach einer Benzinpreis-App mit CarPlay-Integration an euch weiter, auch wenn sich das enttäuschende Ergebnis bereits abzeichnet. So ist uns aktuell zumindest keine Spritpreis-App bekannt, die sich komfortabel auch während der Autofahrt über CarPlay verwenden lässt.

