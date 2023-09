Staatliche iPhone-Angriffe: Apple warnt russische Journalisten

Eben jene Warnungen hat Apple nach Angaben der New York Times an mehrere russisch Journalisten zugestellt, unter anderem auch an Galina Timchenko, die Herausgeberin der russischen Nachrichten-Webseite Meduza , die aus dem Exil heraus betrieben wird.

Der Konzern bereitet damals nicht nur die neue Schutzoption „ Erweiterter Datenschutz “ vor, mit der iPhone-Nutzer ihre Geräte inzwischen noch intensiver gegen mögliche Angriffe absichern können. Apple verklagte auch die israelischen Anbieter der Pegasus-Software und kündigte an, mit dem Wissen über aktiv ausgenutzte Schwachstellen in Zukunft anders umgehen zu wollen.

