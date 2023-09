eSIM automatisch übertragen: Neues iPhone schnell eingerichtet

Wenn man nun mit einer eSIM ausgestattet auf die neueste iPhone-Generation upgraden will, kann man die Informationen zum Mobilfunkanbieter drahtlos auf des neue Gerät übertragen und diese im Anschluss direkt anstelle des Vorgängers aktivieren. Dabei wird das eSIM-Profil auf das neue Gerät geladen und anschließend automatisch auf dem alten Gerät gelöscht. Die Zeiten, zu denen man hier noch mit dem SIM-Karten-Werkzeug den seitlichen Schacht öffnen und die kleine Plastikkarte manuell ins neue iPhone stecken musste, dürften demnächst dann endgültig vorbei sein. In der Regel lässt sich der Wechsel jetzt innerhalb von nur wenigen Sekunden erledigen. Einzige Voraussetzung ist dabei, dass beide iPhones entsperrt nebeneinander liegen.

Vodafone und die Telekom weisen mit zusätzlichen Anleitungen und auch eigens für diesen Zweck erstellten Videos auf die Möglichkeit hin, eine eSIM direkt vom alten auf eine neues iPhone zu übertragen. Die eSIM an sich hat die klassische SIM-Karte ja mittlerweile quasi abgelöst. Falls ihr statt der digitalen noch eine Plastikkarte im iPhone stecken habt, könnt ihr diese wie hier beschrieben zunächst in eine eSIM konvertieren. Die Möglichkeit zum Wechsel von der physischen auf eine elektronische SIM-Karte findet sich ja schon längere Zeit in den iPhone -Einstellungen.

