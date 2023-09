iOS 17, iPadOS 17 und watchOS 10: Diese Geräte erhalten das Update

Ähnliches gilt für iPadOS 17. So sind in diesem Jahr nicht mehr alle iPad Pro Modelle kompatibel. Die 1. Generation des 12,9 Zoll großen iPad Pro wird nicht mehr unterstützt. Ebenfalls kein Update mehr erhält die 5. Generation des regulären iPads.

Wie in jedem Jahr nutzt Apple das System-Update um sich von der Software-Unterstützung einiger Altgeräte zu verabschieden. Während sich iOS 16 etwa noch auf dem iPhone X, dem iPhone 8 und dem iPhone 8 Plus installieren ließ, wird in diesem Jahr bereits ein iPhone XR, ein iPhone XS oder ein iPhone XS Max vorausgesetzt.

