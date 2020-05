Spotify CEO im Video: Apple ist auf dem richtigen Weg

Daniel Ek, Gründer und CEO des weltweit größten Musik-Streaming-Dienstes Spotify hat Apples jüngste Eingeständnisse im Streit um die App Store-Richtlinien Cupertinos positiv bewertet und im Gespräch mit dem Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg versöhnliche Töne angeschlagen.

Apple befinde sich auf dem richtigen Weg, so Ek, und er erwarte, dass sich der iPhone-Konzern langfristig weiter öffnen werde.

Zwischen Spotify und Apple gärt seit längerem ein Streit um die im App Store geltenden Regeln, der seinen bisherigen Höhepunkt im März 2019 erreichte – damals reichte Spotify eine EU-Wettbewerbsbeschwerde ein, in der Apple bezichtigt wurde, den fairen Wettbewerb zwischen beiden Kontrahenten zu behindern.

Im Zentrum der Kritik stand die Tatsache, dass Apple von über den App Store bezahlten Gebühren für digitale Abos 30 Prozent Provision kassiert. Spotify bemängelt, dass diese Abgabe vorrangig für direkte Konkurrenten von Apple fällig wird, nicht aber für Apples eigenen Musikdienst oder auch externe Angebote aus anderen Kategorien, beispielsweise einen Fahrdienst wie Uber oder einen Lieferdienst wie Deliveroo.

Die EU leitete daraufhin eine kartellrechtliche Untersuchung ein – Apple selbst äußerte sich in Interviews schulterzuckend zum Fall und bezeichnete die Kritik der Skandinavier als überzeichnet.

Seitdem ist einiges passiert. Spotify hat die Sprachsteuerung über Siri integriert und bietet die eigene App inzwischen auch auch dem Apple TV an – Fortschritte, die offenbar erst durch den öffentlichen Druck auf Apple möglich wurden und den Spotify-CEO zuversichtlich stimmen:

Wir sind sehr ermutigt, dass wir nun endlich in der Lage sind, mit Siri Sprachunterstützung aufzubauen und auch Produkte für Apple TV und Apple Watch zu entwickeln, was uns bis vor kurzem noch nicht möglich war. Apple bewegt sich in die richtige Richtung, aber wir haben noch viele, viele Schritte vor uns ehe Apple ist eine offene und faire Plattform bereitstellt.