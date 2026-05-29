Mockups geben einen Ausblick
So sollen Siri und die KI-Suche unter iOS 27 aussehen
Wenige Tage vor der Enthüllung von iOS 27 auf Apples Entwicklerkonferenz WWDC gibt uns Bloomberg einen visuellen Eindruck davon, wie sich Siri und Apples neue KI-Integration künftig präsentieren werden. Die gezeigten Bilder basieren auf internen Informationen, die das Nachrichtenmagazin vorab erhalten hat.
Dynamic-Island-Integration
Siri und eine neue Suchfunktion, die Apples Spotlight-Suche und KI-Antworten kombiniert, sollen künftig dauerhaft im Bereich der Dynamic Island präsent sein. Nutzer könnten Siri dann nicht nur per Sprachbefehl oder Tastendruck starten, sondern auch per Wischgeste vom oberen Bildschirmrand aufrufen.
Das Such- und Eingabefenster soll sowohl Sprach- als auch Texteingaben unterstützen und über die klassische Suche auf dem iPhone oder im Internet hinaus auch KI-Anfragen oder direkte Aufgabenstellungen erlauben.
Bilder: Bloomberg / 731
Siri-App im Chatbot-Stil
Zusätzlich soll iOS 27 eine eigenständige Siri-App erhalten, die ähnlich wie ChatGPT oder andere KI-Chatbots aufgebaut ist und frühere Unterhaltungen speichern kann. Nutzer könnten darüber Fragen stellen, Dokumente hochladen oder Bilder analysieren lassen. Neben der klassischen Sprachsteuerung sei auch eine stärker textbasierte Bedienung vorgesehen.
Offenbar plant Apple zusätzlich zu den lokalen Siri-Funktionen auch die Anbindung externer KI-Dienste wie Google Gemini oder Claude. Über ein Auswahlmenü sollen sich Anfragen an diese weiterreichen lassen.
Integration von E-Mails und Bildschirminhalt
Mit der neuen KI-Integration soll Siri zwei Jahre nach Apples Ankündigung dann tatsächlich auch stärker auf persönliche Inhalte wie Kalenderdaten, Nachrichten, E-Mails, Kontakte oder Notizen zugreifen, um etwa freie Termine zu erkennen oder Inhalte aus verschiedenen Apps zusammenzuführen. Auch auf dem Bildschirm angezeigte Informationen sowie Webinhalte sollen in die Antworten einbezogen werden können.
Begleitend dazu werden sich in iOS 27 verschiedene System-Apps neu präsentieren. Wir haben dies über die vergangenen Wochen hinweg teilweise schon angesprochen. Unter anderem stehen demnach eine direkte Siri-Integration in die Kamera-App und neue KI-Funktionen für die Fotos-App auf dem Plan.
Finde ich gut das die Dynamic Island mehr Relevanz bekommt, seit der Einführung
Am meisten bin ich gespannt auf die Fähigkeit von Siri, Automationen und Kurzbefehle zu erstellen!
Ich nutze die Kurzbefehle selbst sehr oft und habe teilweise sehr komplexe Abläufe damit gebaut – stoße aber leider immer wieder an Grenzen, bei denen Dinge einfach nicht möglich sind seitens der gebotenen Aktionen von iOS. Beispielsweise kann man nach wie vor nicht den „Schlafplan“-Wecker per Kurzbefehl bearbeiten und nur über hacky Umwege auslesen. Da müsste Apple auf jeden Fall noch ran, bevor / wenn sie dann so viel mehr Leute da rein bringen :) Aber ja: das wäre mega cool mit den automatisch gebauten Abläufen!
Habe auch viele Kurzbefehle und Automationen gebastelt… aber die Grenzen kenne ich.
Auch die Zuverlässigkeit lässt manchmal zu wünschen übrig.
Vor allem dass z.B. Playlists in Spotify erst über Siri gestartet werden müssen um sie einbinden zu können… nervig.
Habe einen Meross Garagentoröffner (3-fach). Siri bringt es nicht fertig das entsprechende Tor zu öffnen („öffne Garage 1“). Es werden fast immer beide Tore geöffnet. Oder auch mal gar keines. WLAN ist nicht das Problem, da die Garage einen eigenen Repeater hat. Bin mal gespannt ob mit der neuen Siri dann zumindest solche einfachen Aufgaben funktionieren.
Sieht doch ganz vernünftig aus
Huch, nur konstruktive Kommentare bis jetzt? Was ist los?
Mir gefällt der Ansatz und das Design gut. Würde mir wünschen, dass Apple mit der Siri-Weiterentwicklung jetzt wirklich vorankommt und den Rückstand aufholt.
Erstmal abwarten und Tee trinken, versprochen wurde viel und am Ende kam eine Emoji Bastelei raus.
Eben. Und man liest ja fast nur noch „Soll soll soll“… bin gespannt. Aktuell nervt Siri richtig. Beispiel:
„Welcher Tag war letzten Freitag?“
– Tut mir leid, das habe ich nicht verstanden
Das ist doch lächerlich.
Das kann ich aber verstehen. Ist ja auch eine etwas schwierige Frage… :)))
Mit KI hätte Siri sicherlich geantwortet: „Nicht Samstag.“ :)))
Warum nicht die vorhandene Funktion der Spotlight Suche und der Mitte nach unten wischen verwenden? Wird Spotlight dann noch angeboten ?
Weiße Schrift auf schwarz finde ich gar nicht gut. Kann ich nur ganz schlecht lesen. Drum ist bei mir der Dunkelmodus immer aus.
Das sehe ich völlig anders. Weiß auf schwarz liest sich leichter. Bin 81 und Brillenträger
Wie immer ist Apple hier extremer Nachzügler, aber das wird garantiert wieder richtig gut.