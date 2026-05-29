Wenige Tage vor der Enthüllung von iOS 27 auf Apples Entwicklerkonferenz WWDC gibt uns Bloomberg einen visuellen Eindruck davon, wie sich Siri und Apples neue KI-Integration künftig präsentieren werden. Die gezeigten Bilder basieren auf internen Informationen, die das Nachrichtenmagazin vorab erhalten hat.

Dynamic-Island-Integration

Siri und eine neue Suchfunktion, die Apples Spotlight-Suche und KI-Antworten kombiniert, sollen künftig dauerhaft im Bereich der Dynamic Island präsent sein. Nutzer könnten Siri dann nicht nur per Sprachbefehl oder Tastendruck starten, sondern auch per Wischgeste vom oberen Bildschirmrand aufrufen.

Das Such- und Eingabefenster soll sowohl Sprach- als auch Texteingaben unterstützen und über die klassische Suche auf dem iPhone oder im Internet hinaus auch KI-Anfragen oder direkte Aufgabenstellungen erlauben.

Siri-App im Chatbot-Stil

Zusätzlich soll iOS 27 eine eigenständige Siri-App erhalten, die ähnlich wie ChatGPT oder andere KI-Chatbots aufgebaut ist und frühere Unterhaltungen speichern kann. Nutzer könnten darüber Fragen stellen, Dokumente hochladen oder Bilder analysieren lassen. Neben der klassischen Sprachsteuerung sei auch eine stärker textbasierte Bedienung vorgesehen.

Offenbar plant Apple zusätzlich zu den lokalen Siri-Funktionen auch die Anbindung externer KI-Dienste wie Google Gemini oder Claude. Über ein Auswahlmenü sollen sich Anfragen an diese weiterreichen lassen.

Integration von E-Mails und Bildschirminhalt

Mit der neuen KI-Integration soll Siri zwei Jahre nach Apples Ankündigung dann tatsächlich auch stärker auf persönliche Inhalte wie Kalenderdaten, Nachrichten, E-Mails, Kontakte oder Notizen zugreifen, um etwa freie Termine zu erkennen oder Inhalte aus verschiedenen Apps zusammenzuführen. Auch auf dem Bildschirm angezeigte Informationen sowie Webinhalte sollen in die Antworten einbezogen werden können.

Begleitend dazu werden sich in iOS 27 verschiedene System-Apps neu präsentieren. Wir haben dies über die vergangenen Wochen hinweg teilweise schon angesprochen. Unter anderem stehen demnach eine direkte Siri-Integration in die Kamera-App und neue KI-Funktionen für die Fotos-App auf dem Plan.