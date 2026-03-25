Neu in iOS 27: Apple plant eigene Siri-App mit Chatbot-Oberfläche

Apple bereitet offenbar einen grundlegenden Umbau seiner Sprachassistenz Siri vor. Mit iOS 27 und macOS 27 soll Siri deutlich stärker in Richtung eines systemweiten KI-Chatbot weiterentwickelt werden. Einem Bericht des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg zufolge, plant Apple dabei sowohl die Bedienung als auch die technische Grundlage neu auszurichten. Die Vorstellung wird zur Entwicklerkonferenz WWDC im Juni erwartet.

Neue Siri-App bündelt Funktionen und Gespräche

Kern der Neuausrichtung ist eine eigenständige Siri-Applikation für iPhone, iPad und Mac. Diese soll als zentrale Anlaufstelle für alle Interaktionen dienen. Nutzer können dort frühere Anfragen einsehen, Gespräche durchsuchen und wichtige Inhalte anheften. Die Darstellung orientiert sich an bekannten Chat-Oberflächen mit Gesprächsverlauf, Texteingabe und optionaler Sprachsteuerung.

Auch das Hochladen von Dokumenten oder Bildern zur Analyse ist vorgesehen. Damit nähert sich Apple funktional etablierten KI-Anwendungen an. Gleichzeitig bleibt Siri tief in das System integriert. Inhalte aus Nachrichten, Notizen oder E-Mails können einbezogen werden, um Anfragen kontextbezogen zu beantworten.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Apple eine umfassende Überarbeitung von Siri angekündigt, die sich jedoch mehrfach verzögerte. Viele der damals vorgestellten Funktionen sollen nun schrittweise umgesetzt werden.

Systemweite Integration ersetzt klassische Suche

Parallel zur neuen App arbeitet Apple an einer engeren Verzahnung von Siri mit dem Betriebssystem. Eine neue „Ask Siri“-Funktion soll direkt in Anwendungen verfügbar sein. Nutzer können damit markierte Inhalte an Siri übergeben, etwa um zusätzliche Informationen abzurufen oder verwandte Daten zu finden.

Auch die Texteingabe soll erweitert werden. Eine neue Funktion im Tastaturbereich ermöglicht das Verfassen und Überarbeiten von Texten direkt über Siri. Diese Werkzeuge waren bislang Teil von Apple Intelligence, aber nur eingeschränkt sichtbar.

Vor neun Monaten: Das Siri-Interview mit Apples Chefetage

Darüber hinaus plant Apple offenbar, die bisherige Suchfunktion Spotlight durch Siri zu ersetzen. Künftig könnten lokale Inhalte und Webanfragen über eine gemeinsame Oberfläche abgewickelt werden. Die Ergebnisse sollen dabei ausführlicher ausfallen und auch Zusammenfassungen oder strukturierte Übersichten enthalten.

Technisch basiert der Umbau auf überarbeiteten eigenen KI-Modellen. Ergänzend kommt zusätzlich die Technologie von Google zum Einsatz. Ziel ist es, Siri stärker als steuerndes Element innerhalb von Anwendungen zu etablieren und gleichzeitig mit externen KI-Diensten konkurrenzfähig zu bleiben. Mit einem ersten Blick auf die neue Sprachassistenz ist zur WWDC-Entwickler-Konferenz am 8. Juni zu rechnen.