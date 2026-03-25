Vorstellung in 74 Tagen
Neu in iOS 27: Apple plant eigene Siri-App mit Chatbot-Oberfläche
Apple bereitet offenbar einen grundlegenden Umbau seiner Sprachassistenz Siri vor. Mit iOS 27 und macOS 27 soll Siri deutlich stärker in Richtung eines systemweiten KI-Chatbot weiterentwickelt werden. Einem Bericht des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg zufolge, plant Apple dabei sowohl die Bedienung als auch die technische Grundlage neu auszurichten. Die Vorstellung wird zur Entwicklerkonferenz WWDC im Juni erwartet.
Neue Siri-App bündelt Funktionen und Gespräche
Kern der Neuausrichtung ist eine eigenständige Siri-Applikation für iPhone, iPad und Mac. Diese soll als zentrale Anlaufstelle für alle Interaktionen dienen. Nutzer können dort frühere Anfragen einsehen, Gespräche durchsuchen und wichtige Inhalte anheften. Die Darstellung orientiert sich an bekannten Chat-Oberflächen mit Gesprächsverlauf, Texteingabe und optionaler Sprachsteuerung.
Auch das Hochladen von Dokumenten oder Bildern zur Analyse ist vorgesehen. Damit nähert sich Apple funktional etablierten KI-Anwendungen an. Gleichzeitig bleibt Siri tief in das System integriert. Inhalte aus Nachrichten, Notizen oder E-Mails können einbezogen werden, um Anfragen kontextbezogen zu beantworten.
Bereits im vergangenen Jahr hatte Apple eine umfassende Überarbeitung von Siri angekündigt, die sich jedoch mehrfach verzögerte. Viele der damals vorgestellten Funktionen sollen nun schrittweise umgesetzt werden.
Systemweite Integration ersetzt klassische Suche
Parallel zur neuen App arbeitet Apple an einer engeren Verzahnung von Siri mit dem Betriebssystem. Eine neue „Ask Siri“-Funktion soll direkt in Anwendungen verfügbar sein. Nutzer können damit markierte Inhalte an Siri übergeben, etwa um zusätzliche Informationen abzurufen oder verwandte Daten zu finden.
Auch die Texteingabe soll erweitert werden. Eine neue Funktion im Tastaturbereich ermöglicht das Verfassen und Überarbeiten von Texten direkt über Siri. Diese Werkzeuge waren bislang Teil von Apple Intelligence, aber nur eingeschränkt sichtbar.
Vor neun Monaten: Das Siri-Interview mit Apples Chefetage
Darüber hinaus plant Apple offenbar, die bisherige Suchfunktion Spotlight durch Siri zu ersetzen. Künftig könnten lokale Inhalte und Webanfragen über eine gemeinsame Oberfläche abgewickelt werden. Die Ergebnisse sollen dabei ausführlicher ausfallen und auch Zusammenfassungen oder strukturierte Übersichten enthalten.
Technisch basiert der Umbau auf überarbeiteten eigenen KI-Modellen. Ergänzend kommt zusätzlich die Technologie von Google zum Einsatz. Ziel ist es, Siri stärker als steuerndes Element innerhalb von Anwendungen zu etablieren und gleichzeitig mit externen KI-Diensten konkurrenzfähig zu bleiben. Mit einem ersten Blick auf die neue Sprachassistenz ist zur WWDC-Entwickler-Konferenz am 8. Juni zu rechnen.
Mal wieder ein neuer / kompletter Siri-Umbau. soso..
… es sind Gerüchte von Bloomberg! Was das zu heißen vermag wissen wir doch von den letzten Gerüchten… eigentlich nichts!
Das stimmt. Gerüchte von Bloomberg sind wie Ankündigungen von Apple. AirPower, die Siri Eigenentwicklung, die auf die persönlichen Informationen zugreift und 2025 kommen soll.
Alles kann sich noch ändern. Apple streut diese Informationen, um die Märkte zu steuern. Tim ist schließlich den Aktionären verpflichtet und nicht den Kunden.
Wer nicht wissen möchte, wie das zukünftige iPhone wird, oder was bei Apple im Hintergrund läuft, der sollte auf alles verzichten, was Ankündigungen von Apple und Gerüchte enthält.
Wäre schön wenn die Siri überhaupt mal machen würde was Sie soll.
Wäre schön, wenn die Welt sich mal besinnen würde was wirklich wichtig ist. Siri ist mir dabei völlig egal (;
Das wäre ?
Wahrscheinlich Weltfrieden, oder?
+100
…und wenn sie endlich ordentlich Deutsch sprechen könnte…
…du bist x jahre, siehst aber höschtens wie y aus….
Apple plant mal wieder…. geht aber nur ab iPhone 18 und kommt dann erst mit iOS 29.X
…und dann nur für die USA ;)
Oh no, und wenn es vergleichbar wird mit den anderen Chat-Bots, aber zusätzlich tief ins System verzahnt ist, jammert Apple später wieder, wenn sie die Schnittstellen für die ganzen vergleichbaren öffnen müssen: Sicherheitsrisiko.
Apple’s Pläne mit Siri erinnern mich immer mehr an die Szene in „…und dann kam Polly“ wo Ben Stiller und Philip Seymour Hoffman Basketball spielen: „den mach ich rein!“ :-D
Legendärer Film und geiler Vergleich. :D
Ich hoffe man kann es abschalten.
Sonst heißt es für mich byebye Apple.
Naja, mittelfristig wird es schwer für einen Nutzer sein, ein Gerät OHNE KI zu erhalten. Imho werden Apps sukzessive von KI-Agenten abgelöst. Warum wird später jemand von einer App zur anderen hüpfen, wenn er das mit einem Prompt machen kann?
MacOS wurde bei mir mittlerweile durch Linux Mint ersetzt und wenns so weiter geht, wird das iPhone durch ein alternatives Google freies Android ersetzt. Ist ganz einfach.
Das hört sich interessant an…hast DU einen Link für das Googlefreie android? Würde ich gerne mal genauer nachlesen…
Klingt für mich eher so, als würde dies Apples letzter, verzweifelter Versuch, bei dem Thema „KI“ noch einen Fuß in die Tür zu bekommen, bevor sie endgültig zufällt.
Tim ist halt der Vaporwareware Weltmeister.
Kann Apple überhaupt noch von großen anderen Unternehmen Leute abwerben oder verlassen die Entwickler den laden und Managment + Werbeabteilung drehen weiter am Rad, aber keiner Schiebt die Kiste?
…den Weltmeister muss ich zurück nehmen – ich muss zugeben, dass Musk da noch schlimmer ist.
Also nur den Vize Weltmeistertitel für Tim.
Jetzt wo alle Welt in der nächsten Phase ist kommt Apple mit 2023 Chatbots?
Was ist die nächste Phase? Krieg?
Bei tief ins System verzahnt muss ich immer ein bisschen innerlich lachen. Laos tiefe Verzahnung stelle ich mir irgendwie anders vor. Claude macht es vor.
Klingt für mich nach: „Sorry, aber besser bekommen wir es in den nächsten 6 Monaten nicht hin und bevor wir nix liefern, gibts nen drölfzigsten Chatbot!“ Und die Fans so: „Amazing.“ Apple halt.
An die Siri Hater: Wer macht es besser? Ist Gemini schon soweit, dass man den als persönlichen Assistenten auf dem Pixel sinnvoll nutzen kann? Alexa? Bixby?
Ja.
Klar. Gemini ist super nutzbar im Google Ökosystem
Der Name Siri hat so ein schlechtes Image in meinen Augen. Es sollte ein neuer Name her.
Gudrun!
Wenn sie einfach den Timer beim ersten Mal ausmachen könnte und vielleicht zwei Lichter gleichzeitig steuern könnte würde mir es reichen
Und ich weiß noch, wie sie uns auf der WWDC weiß machen wollten, dass sie keinen Chatbot wollen. Na eben weil sie keinen bauen konnten ohne Google….
Drum nimmt man ja den Chatbot von Google und verkauft es als Siri Chatbot. Die wollen nur ihren Kopf retten. Ich frage mich dabei immer, was genau wurde da in 2024 an Apple Intelligence Funktionen gezeigt, wenn es die bis heute nicht mal gibt. Es war doch eine komplette Verbrauchertäuschung.
Anscheinend machen sie beides laut Berichten, also Chat + „Hey Siri“. Was an sich richtig ist, weil eine App wie im Text steht Vorteile (Dokumente hochladen, Verlauf sehen usw.) für komplexe Aufgaben hat. Für simple Kommandos und Anfragen braucht man dann aber nicht extra die App öffnen.
Sollte es jemals eine bessere Siri geben, befürchte ich dass Apple ein neues Siri+ Abo einführen wird. Nein, eigentlich bin ich mir sicher.
Ich kann es kaum mehr ernst nehmen…..
Ein Siri als schlauer Chatbot ist so 2023. Claude übernimmt in ein paar Wochen komplett MacOS und ihr sagt im Chat nur noch was ihr machen wollt. Das läuft auf Terminalebene und kann ALLES. Apple ist dann mit seinem OS auf den eigenen Geräten nur noch Gerüstbauer. Viva la revolution!
Spotlight durch Siri ersetzen. Aha. Heißt im Umkehrschluss Google-Zwang auf Macs. Begeistert mich 0.
Nicht in diesem Leben…
Außer Standardantworten wie „Das habe ich nicht verstanden“, „Das habe ich im Internet dazu gefunden“ und „Ich habe ein Problem mit der Internet-Verbindung“ kann Siri weniger als nichts. Schade. Ich würde es gerne öfter nutzen und will mir auch keine Sprachassistenten anderer Hersteller ans Bein binden. Selbst bei einfachen Anfragen scheitert Siri, Musik in Apple Music zu suchen ist ein Graus.
Ich setze oft an um Siri was zu sagen und breche dann mittendrin ab, weil ich mir denke „Ach das wird eh nix, spar dir die Zeit“.
Die Mitglieder des Pessi-Clubs kommentieren wieder …
Und das ist auch völlig begründet In 2024 hat man Apple Intelligence Funktionen gezeigt, die es bis heute quasi überhaupt nicht gibt. Man könnte auch von Verbrauchertäuschung sprechen, da immer darauf hingewiesen wurde, dass diese gezeigten Funktionen nur mit dem aktuellen iPhone funktionieren. Heute darf man sich wohl fragen, was genau wurde da eigentlich gezeigt ? Diese Funktionen gab bzw. gibt es überhaupt nicht und waren eine dreiste Lüge. Damals hieß es auch, Chatbot brauchen wir nicht. Heute rudert man zurück und wird wohl vollständig Google Gemini integrieren und es als ihre Entwicklung verkaufen, um überhaupt noch glaubwürdig zu sein.
Die große Frage ist doch, warum erst jetzt? Worauf hat Apple solange gewartet? Für mich klingt es auch eher nach zu retten was noch zu retten ist damit die Aktie nicht abschmiert.
Aha, Siri wird jetzt quasi Google Gemini und daran arbeitet also Apple erst jetzt ? An einer Oberfläche und dessen Funktionen die andere schon seit Jahren schon nutzen und haben ? Was genau hat man uns eigentlich in 2024 gezeigt ? Woher kamen all die präsentierten Apple Intelligence Funktionalitäten, die es, wie wir alle mittlerweile wissen, bis heute nicht in die Realität geschafft haben.
Um es noch mal zusammenzufassen: Claude übernimmt den Mac mit einem eigenen OS.
“ wird im Juni vorgestellt“ ….. Meine Güte. Das dieses Unternehmen nicht endlich etwas bereitstellt was funktioniert ist unfassbar. Da ist ja Sonos besser……
Ich hoffe, sie halten ihr Versprechen, dass alles ab dem iPhone 15 Pro Apple AI unterstützt.
Wenn diese Funktionen so oder zumindest so ähnlich kommen… Gott wie gut wird iOS27 und das Jahr für Apple.
Ich bin froh, einfach geduldig gewesen zu sein und mein Vertrauen in Apple gesteckt zu haben.
Ja, es zog sich etwas – aber das wären mit Abstand doch endlich mal Funktionen, die ein Nutzer von KI brauche und erwarten sollte.
Apple geht da eben seinen Weg – bedacht und verfeinernd.
Siri würde mit dir und für dich in den Tag starten, um dir tatsächlich zu helfen oder um Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Wunderschön designt, funktional, meist lokal auf dem Gerät (schneller und sicherer) und angepasst auf das Gerät und den Nutzer.
Dafür warte ich gern noch etwas, denn der Ansatz und Weg ist ein ganz anderer als zB. bei OpenAI. Es ist Apples-Weg der Dinge.
Apple würde damit – meiner Meinung nach – zur führenden KI-Plattform werden, welche eben Software nutzt, aber gleichzeitig auch selber Hardware dafür herstellt. Das schafft bis jetzt kaum ein anderer Anbieter in dieser Qualität.
PS. so wie es im Original klang, sind die Foundation-Modelle für ziemlich viele Aufgaben zuständig… also ist Apple vermutlich nicht auf ewig an Google gebunden und über die 1 Mrd. Dollar dürfte man nur schmunzeln ;D
+1
Hier im Forum halte sich sowieso zu viele für die Krone des technischen Wissens, ohne jemals in einer Informatikvorlesung gewesen zu sein. :D