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Technik komplett überarbeitet

Oura Ring 5: Deutlich kleiner und neue Funktionen
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28 Kommentare 28

Gestern haben wir über die neue Generation des Gesundheits- und Fitnessrings RingConn berichtet. Zeitgleich hat auch Oura eine neue Version seines smarten Rings präsentiert. Der Oura Ring 5 soll durch kompakteres Design, neue Gesundheitsfunktionen und eine stärkere Einbindung von KI-gestützten Auswertungen überzeugen.

Rund 40 Prozent kleiner

Nach Angaben des Herstellers wurde die zugrundeliegende Sensor- und Batterietechnik vollständig überarbeitet, um die Baugröße zu reduzieren. Laut Oura fällt der Ring im Vergleich zur vorherigen Generation um 40 Prozent kleiner aus. Zudem soll die Oberfläche widerstandsfähiger gegen Kratzer sein.

Das Gehäuse des Oura Ring 5 besteht aus Titan und wird in sechs verschiedenen Farbvarianten angeboten. Der Ring ist bis zu einer Tiefe von 100 Metern wasserdicht. Die Akkulaufzeit soll zwischen sechs und neun Tagen liegen.

Oura Ring 5 Silber

Neue Gesundheitsfunktionen in der App

Begleitend zum neuen Ring-Modell erweitert Oura auch die zugehörige App um zusätzliche Gesundheitsfunktionen. Dazu gehört eine neue Live-Ansicht für sportliche Aktivitäten. Nutzer können Trainings direkt in der App starten und währenddessen Informationen wie Distanz, Tempo oder Herzfrequenz verfolgen. Zum Start werden hier unter anderem Lauftraining, Radfahren und Kraftsport unterstützt. Optional lassen sich externe Herzfrequenzsensoren koppeln.

Oura Ring 5 App

Ein neuer Bereich namens „Health Radar“ soll langfristige Veränderungen bestimmter Gesundheitswerte erkennen, ist zunächst aber wohl nicht in Deutschland verfügbar. Laut Oura überwacht das System kontinuierlich verschiedene biometrische Daten und soll Hinweise auf mögliche Belastungen des Herz-Kreislauf-Systems oder Veränderungen der Atmung während des Schlafs liefern. Der Ring analysiert dafür unter anderem nächtliche Blutdruckmuster und Atemauffälligkeiten im Schlaf.

Zusatzfunktionen nur per Abo

Der Oura Ring 5 lässt sich zu Preisen zwischen 429 Euro und 529 Euro vorbestellen. Der volle Leistungsumfang mit zusätzlichen Messdaten, Auswertungen und einem KI-gestützten Gesundheitsbegleiter erfordert zusätzlich ein Abonnement zum Preis von monatlich 5,99 Euro oder 69,99 Euro im Jahr.

Produkthinweis
Oura Ring 5 Silver – Größe 9 – Finde Deine Ringgröße 429,00 EUR
29. Mai 2026 um 08:27 Uhr von chris Fehler gefunden?


    28 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Letztlich kann nur ein direkter Testvergleich zeigen, welcher Ring der neuen Generation besser für die persönlichen Anforderungen ist.
    Der höhere Kaufpreis und das Abo schrecken anfangs vom Oura ab.

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  • Ich überlege mir so einen Ring zuzulegen, zusätzlich zur AW. Diese lege ich grundsätzlich in der Nacht ab und nutze sie als Wecker. Also den Ring praktisch „nur“ für die Schlafkontrolle. Aber der Preis und insbesondere das Abo sind für mich nicht akzeptabel. Kennt jemand eine günstigere Alternative und vor allem ohne Abo?

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  • So lange die nicht vibrieren – und damit wecken – können, springe ich nicht auf… Gerne würde ich für diese Funktion täglich oder alle zwei Tage laden…

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  • Frage: was hat dieser Ring für andere Sensoren im vergleich zur Apple Watch (Ultra 3)?

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  • Frage: Hat der Ring andere Sensoren im Vergleich zur Apple Watch Ultra 3?

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  • Hätte echt Lust auf einen aber die Preise sind heftig und dann noch ein Abo dazu …

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  • Im März den 4er geholt … nun ja, manchmal biste Hund, machmal Baum :/

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  • Ich empfehle den Beitrag in ARD Marktcheck vom 5. Februar 2026 abrufbare auf YouTube-Titel: „Apple, Oura, Whoop & Co. – so (un)nötig ist Schlaftracking“.
    Fazit: Die zentrale Aussage der Sendung ist: Schlaftracker können die Schlafdauer oft brauchbar erfassen, bei Schlafphasen wie REM-, Tief- oder Leichtschlaf liegen sie aber teils deutlich daneben.
    Im konkreten Schlaflabor-Test lag die Apple Watch bei den Schlafstadien näher an der Labormessung, während Oura Ring und Whoop bei den Stadien größere Abweichungen zeigten.

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  • Jetzt wird der Ring endlich gesellschaftsfähig und von der Größe her akzeptabel! Wurde mir sogar soeben bereits auf Amazon zum Vorbestellen angezeigt… https://amzn.to/4wVe7dB

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  • Max Von Mustermann

    Und dann regen sich die Leute über das überteuerte Whoop auf.

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  • Bin mal gespannt, wie bei solchen Geräten der von der EU geplante Akkutausch durch den Anwender funktionieren soll :-)

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  • Ein Abo wird mich immer daran hindern mir so ein Gerät zu kaufen.

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  • Wieso nicht einfach ein Google Fitbit Air ?
    Kein Abo und nur 100€.

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  • Immer wenn ich diese Ringe sehe, muss ich an die Coruum Romane von Michael R. Baier denken. Und dann warte ich lieber noch ne Weile, bis die angebotenen Ringe auch tatsächlich, was können.

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