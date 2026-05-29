Gestern haben wir über die neue Generation des Gesundheits- und Fitnessrings RingConn berichtet. Zeitgleich hat auch Oura eine neue Version seines smarten Rings präsentiert. Der Oura Ring 5 soll durch kompakteres Design, neue Gesundheitsfunktionen und eine stärkere Einbindung von KI-gestützten Auswertungen überzeugen.

Rund 40 Prozent kleiner

Nach Angaben des Herstellers wurde die zugrundeliegende Sensor- und Batterietechnik vollständig überarbeitet, um die Baugröße zu reduzieren. Laut Oura fällt der Ring im Vergleich zur vorherigen Generation um 40 Prozent kleiner aus. Zudem soll die Oberfläche widerstandsfähiger gegen Kratzer sein.

Das Gehäuse des Oura Ring 5 besteht aus Titan und wird in sechs verschiedenen Farbvarianten angeboten. Der Ring ist bis zu einer Tiefe von 100 Metern wasserdicht. Die Akkulaufzeit soll zwischen sechs und neun Tagen liegen.

Neue Gesundheitsfunktionen in der App

Begleitend zum neuen Ring-Modell erweitert Oura auch die zugehörige App um zusätzliche Gesundheitsfunktionen. Dazu gehört eine neue Live-Ansicht für sportliche Aktivitäten. Nutzer können Trainings direkt in der App starten und währenddessen Informationen wie Distanz, Tempo oder Herzfrequenz verfolgen. Zum Start werden hier unter anderem Lauftraining, Radfahren und Kraftsport unterstützt. Optional lassen sich externe Herzfrequenzsensoren koppeln.

Ein neuer Bereich namens „Health Radar“ soll langfristige Veränderungen bestimmter Gesundheitswerte erkennen, ist zunächst aber wohl nicht in Deutschland verfügbar. Laut Oura überwacht das System kontinuierlich verschiedene biometrische Daten und soll Hinweise auf mögliche Belastungen des Herz-Kreislauf-Systems oder Veränderungen der Atmung während des Schlafs liefern. Der Ring analysiert dafür unter anderem nächtliche Blutdruckmuster und Atemauffälligkeiten im Schlaf.

Zusatzfunktionen nur per Abo

Der Oura Ring 5 lässt sich zu Preisen zwischen 429 Euro und 529 Euro vorbestellen. Der volle Leistungsumfang mit zusätzlichen Messdaten, Auswertungen und einem KI-gestützten Gesundheitsbegleiter erfordert zusätzlich ein Abonnement zum Preis von monatlich 5,99 Euro oder 69,99 Euro im Jahr.