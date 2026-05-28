Noch zehn Tage bleiben bis zum Start der Entwicklerkonferenz WWDC und möglicherweise auch bis zur letzten Apple-Keynote unter Tim Cook. Bei der diesjährigen iPhone-Vorstellung wird der jetzige Apple-Chef, wenn überhaupt, dann nur noch eine Nebenrolle übernehmen. Am 1. September wird John Ternus die Leitung von Apple übernehmen. Der Zeitpunkt des Führungswechsels dürfte bewusst gewählt worden sein.

Als erste und zugleich extrem publikumswirksame Amtshandlung dürfte Ternus wohl schon eine Woche später das diesjährige iPhone-Programm präsentieren. Wir gehen davon aus, dass die iPhone-Keynote in diesem Jahr auf den 8. oder 9. September fällt. Highlight der Veranstaltung ist aller Wahrscheinlichkeit nach das erste Klapptelefon von Apple.

iOS 27 und neue KI-Funktionen im Fokus

Jetzt haben wir aber erstmal die WWDC und damit die Vorstellung von iOS 27 vor uns. Im Mittelpunkt werden hier ohne Frage die immer wieder verschobenen KI-Upgrades für das iPhone und andere Geräte stehen. Apple-Nutzer warten unter anderem auf die bereits vor zwei Jahren angekündigten erweiterten Siri-Funktionen. Die KI-Assistentin soll beispielsweise auf persönliche Informationen zugreifen und darauf basierend passendere Antworten liefern.

Nachdem Apple anfangs versucht hat, den Rückstand im KI-Bereich ohne fremde Hilfe wettzumachen, hat der iPhone-Hersteller zwischenzeitlich Google ins Boot geholt. Spannend wird hier, wie weit die Integration von Googles KI-Kompetenz geht und ob Apple aus diesem Grund Abstriche bei seinen stets hoch angesetzten Datenschutzregeln machen muss.

Apples Datenschutz-Spagat

Wie das Magazin The Information mit Verweis auf gut informierte Quellen berichtet, will Apple weiterhin KI-Funktionen bewerben, die lokal auf dem iPhone und anderen mit Apple-Prozessoren ausgestatteten Geräten ausgeführt werden. Ganz ohne Cloud-Anwendungen wird Apples umfassende KI-Lösung jedoch nicht funktionieren. Dem Vernehmen nach zieht das Unternehmen in Betracht, neben der eigenen Cloud-Computing-Architektur auch auf Server des KI-Partners Google zurückzugreifen.