Nur noch zehn Tage
WWDC: KI als zentrales Thema bei der letzten Cook-Keynote
Noch zehn Tage bleiben bis zum Start der Entwicklerkonferenz WWDC und möglicherweise auch bis zur letzten Apple-Keynote unter Tim Cook. Bei der diesjährigen iPhone-Vorstellung wird der jetzige Apple-Chef, wenn überhaupt, dann nur noch eine Nebenrolle übernehmen. Am 1. September wird John Ternus die Leitung von Apple übernehmen. Der Zeitpunkt des Führungswechsels dürfte bewusst gewählt worden sein.
Als erste und zugleich extrem publikumswirksame Amtshandlung dürfte Ternus wohl schon eine Woche später das diesjährige iPhone-Programm präsentieren. Wir gehen davon aus, dass die iPhone-Keynote in diesem Jahr auf den 8. oder 9. September fällt. Highlight der Veranstaltung ist aller Wahrscheinlichkeit nach das erste Klapptelefon von Apple.
iOS 27 und neue KI-Funktionen im Fokus
Jetzt haben wir aber erstmal die WWDC und damit die Vorstellung von iOS 27 vor uns. Im Mittelpunkt werden hier ohne Frage die immer wieder verschobenen KI-Upgrades für das iPhone und andere Geräte stehen. Apple-Nutzer warten unter anderem auf die bereits vor zwei Jahren angekündigten erweiterten Siri-Funktionen. Die KI-Assistentin soll beispielsweise auf persönliche Informationen zugreifen und darauf basierend passendere Antworten liefern.
Nachdem Apple anfangs versucht hat, den Rückstand im KI-Bereich ohne fremde Hilfe wettzumachen, hat der iPhone-Hersteller zwischenzeitlich Google ins Boot geholt. Spannend wird hier, wie weit die Integration von Googles KI-Kompetenz geht und ob Apple aus diesem Grund Abstriche bei seinen stets hoch angesetzten Datenschutzregeln machen muss.
Apples Datenschutz-Spagat
Wie das Magazin The Information mit Verweis auf gut informierte Quellen berichtet, will Apple weiterhin KI-Funktionen bewerben, die lokal auf dem iPhone und anderen mit Apple-Prozessoren ausgestatteten Geräten ausgeführt werden. Ganz ohne Cloud-Anwendungen wird Apples umfassende KI-Lösung jedoch nicht funktionieren. Dem Vernehmen nach zieht das Unternehmen in Betracht, neben der eigenen Cloud-Computing-Architektur auch auf Server des KI-Partners Google zurückzugreifen.
Ich frag mich nur, welche die alten Ki Funktionen sind?
Ich brauche keine Apple KI, das einzige was ich mir wünsche ist, dass ich keine Vokabeln auswendig lernen muss, damit Siri versteht, was ich von ihr will. Ich will einfach ganz normal reden und sie soll mich verstehen. Ist das wirklich zu viel verlangt? Allen anderen Quatsch muss Siri nicht können, dafür gibt es mittlerweile zu Hauf KI Apps, die immer besser sein werden, einfach weil sie jeden Tag dazu lernen und ein Riesen Rechenzentrum im Rücken haben
Es wäre cool, wenn es mal wieder eine klassische Keynote wäre und kein aufgeblasenes Video.
Stimmt, das wäre ein cooler Move.
Bin ja echt froh und happy das cook verschwindet
Jetzt darf Cook noch ein letztes mal leere Versprechungen zum Thema KI geben?