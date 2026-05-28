Chipolo Loop: AirTag-Alternative im Mercedes-Design

Chipolo ist seit 2014 auf dem Markt für Bluetooth-Tracker aktiv. Der AirTag wurde erst sieben Jahre später vorgestellt. Womöglich spielt die mittlerweile deutlich größere Konkurrenz eine Rolle dabei, dass sich Chipolo zwischenzeitlich auch auf Produktkooperationen einlässt. So bietet das Unternehmen ganz neu eine Mercedes-Benz-Sonderedition seines Ortungsanhängers Loop an.

Das für 45 Euro im Onlineshop von Chipolo oder bei Amazon erhältliche Modell ist in Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz entstanden und richtet sich natürlich insbesondere an Besitzer von Autos der Marke. Als Schlüsselanhänger konzipiert soll das Zubehör zukünftig auch von ausgewählten Mercedes-Benz-Händlern angeboten werden.

Im Autoschlüssel-Design

Optisch orientiert sich die Sonderedition am Design neuerer Fahrzeugschlüssel des Autoherstellers. Der Anhänger besitzt ein schwarzes Gehäuse mit Metallring sowie einen Mercedes-Stern auf der Vorderseite. Nach Angaben des Herstellers wurde der Tracker so gestaltet, dass er sich möglichst unauffällig an Schlüsselbunden integrieren lässt.

Technisch basiert die Sonderedition auf dem Chipolo Loop. Der Tracker unterstützt sowohl Apples „Wo ist?“-Netzwerk als auch Googles „Find Hub“-System für Android-Geräte. Ergänzend zur Anzeige auf der Kartenansicht der beiden Systeme kann der Anhänger ein akustisches Signal auslösen. Chipolo gibt die Lautstärke mit bis zu 125 Dezibel an.

Akku statt Batterien

Im Gegensatz zu den meisten uns bisher bekannten Bluetooth-Trackern setzt Chipolo beim Loop auf einen integrierten Akku. Dieser soll mit einer Ladung bis zu ein Jahr lang durchhalten. Aufgeladen wird das Zubehör innerhalb von rund zwei Stunden über USB-C.

Der Tracker ist gegen Staub und Wasser geschützt und wird laut Hersteller in Europa gefertigt. Das Gehäuse des Trackers besteht zu Teilen aus recyceltem Kunststoff.

Chipolo macht keine Angaben darüber, ob es sich bei der Mercedes-Benz-Kooperation um eine einmalige Sonderaktion handelt, oder wir künftig weitere Produkte dieser Art erwarten dürfen.