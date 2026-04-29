Mit iOS 27 dürfen wir ein kleines KI-Feuerwerk erwarten. Apple dürfte hier einiges von dem nachholen, was uns über die vergangenen Jahre in diesem Bereich versprochen wurde und wir bei der Konkurrenz zum Teil schon gesehen haben. Dazu zählt offenbar auch eine umfassende Überarbeitung der Bildbearbeitungsfunktionen in der Fotos-App auf iPhone, iPad und Mac. Apple wird die neuen Betriebssysteme zum Auftakt der Entwicklerkonferenz WWDC am 8. Juni erstmals öffentlich präsentieren.

Dem Magazin Bloomberg zufolge ist mit den kommenden Updates auch eine grundlegende Neuausrichtung der integrierten Bildbearbeitungsfunktionen geplant. Künstliche Intelligenz soll dabei eine zentrale Rolle spielen. Ziel sei es, die eigenen Funktionen stärker auszubauen und damit zu vergleichbaren Angeboten anderer Smartphone-Hersteller aufzuschließen.

Die Bereinigen-Funktion in der Fotos-App

Bearbeitung direkt auf dem Gerät

Im Zentrum der Entwicklung stünden neue Werkzeuge und Funktionen innerhalb der Fotos-App. Auf lokal arbeitenden KI-Modellen basierend sollen sich Bilder damit schnell und mit hoher Qualität verändern oder erweitern lassen. Die Bearbeitung soll innerhalb von nur wenigen Sekunden möglich sein und Funktionen wie das nachträgliche Vergrößern, verbessern und neu zuschneiden beinhalten, ohne dass die Daten das Gerät verlassen müssen.

Mit diesen Erweiterungen würde Apple die bislang auf die Funktion „Bereinigen“ beschränkten KI-Funktionen von Apple Fotos deutlich ausbauen. So sollen sich nachträglich Bildbereiche über den ursprünglichen Rahmen hinaus ergänzen oder die Farben, Helligkeit und Qualität optimieren lassen. Zudem sei geplant, dass man den Blickwinkel bei räumlichen Fotos nachträglich verändern kann.

Interne Tests zeigen noch Schwächen

So richtig rund laufen die Neuerungen dem Bericht zufolge bislang allerdings nicht. Insbesondere Funktionen zum Erweitern oder Neuausrichten von Bildern würden noch wechselhafte Ergebnisse liefern. Daher sei es möglich, dass Apple einzelne Funktionen später einführt.