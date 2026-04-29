iOS 27: Siri zieht in die Kamera ein und erweitert visuelle Suche

Apple bereitet für iOS 27 offenbar eine stärkere Verzahnung von Kamera und künstlicher Intelligenz vor. Wie bereits im Zusammenhang mit der überarbeiteten Fotos-App berichtet, soll KI künftig an mehreren Stellen direkt im System arbeiten.

So in etwa: Siri als Auswahl in der Kamera-App

In der Kamera-App soll Apple einen eigenen Siri-Modus vorbereiten, der neben Video, Foto und Porträt als zusätzliche Option im Auswahlmenü erscheinen soll.

Neuer Siri-Modus direkt in der Kamera-App

Die separate Funktion zur visuellen Analyse von Motiven wird so in die Kamera integriert und deutlicher sichtbar gemacht. Nutzer können die Kamera auf Objekte richten und anschließend Informationen abrufen. Die Funktion greift dabei auf externe Dienste wie ChatGPT zurück oder nutzt eine umgekehrte Bildersuche über Google, um Inhalte einzuordnen.

Schon heute lassen sich mit „Visuelle Intelligenz auf dem iPhone“ Veranstaltungsplakate erkennen und Termine daraus übernehmen. Auch Pflanzen, Tiere oder Geschäfte können identifiziert werden. In iOS 27, dies berichtet der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg, wird dieser Ansatz erweitert und enger mit Siri verknüpft. Die Auswertung erfolgt weiterhin direkt über die Kameraansicht, ohne dass Nutzer in eine separate Oberfläche wechseln müssen.

„Visuelle Intelligenz“ auf dem iPhone 16

Zusätzlich arbeitet Apple an neuen Eingabemöglichkeiten. Ein überarbeiteter Auslöser orientiert sich optisch an der Apple-Intelligence-Optik und ersetzt die bisherige Steuerung der Analysefunktion.

Erweiterte Analysefunktionen

Neben der Integration in die Kamera-App erweitert Apple die Fähigkeiten der visuellen Analyse, die aktuell mindestens ein iPhone 15 Pro voraussetzt. Künftig sollen sich etwa Nährwertangaben auf Verpackungen erfassen und automatisch auswerten lassen. Auch Kontaktdaten können direkt aus dem Kamerabild übernommen werden.

Bereits gestern wurde bekannt, dass Apple die Fotos-App umfassend überarbeitet. Dort sollen neue Werkzeuge entstehen, mit denen sich Bilder nachträglich erweitern oder optimieren lassen. Die neuen Funktionen dürften erstmals im Juni zur Entwicklerkonferenz vorgestellt werden.