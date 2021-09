In Zahlen: iPhone 13 Pro schultert größten „Kamerabuckel“ bislang

Darüber, dass das iPhone 13 Pro in diesem Jahr mehr Kamera mit integriertem Smartphone als Smartphone mit integrierter Kamera ist, haben wir bereits gewitzelt. Das Fünkchen Wahrheit ist hier aber nicht von der Hand zu weisen. Apple räumt dem Kamera-Modul der aktuellen iPhone-Familie mittlerweile so viel Autorität über den Gestaltungsprozess ein, dass diese das Aussehen der Geräte und deren Darstellung auf Apples Produktseiten maßgeblich beeinflussen.

It’s crazy how *sᴍᴏʟ* my older iPhone 11 Pro Max & iPhone XS Max’s camera bumps look in front of the iPhone 13 Pro Max… Soon the camera bump will be 1/4th of the phone. #iPhone13 pic.twitter.com/XCGtkfsc31

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) September 25, 2021