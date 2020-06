iOS CarKey: BMW Digital Key soll in einer Woche präsentiert werden

Über die von Apple in iOS bereitgestellte CarKey-Schnittstelle haben wir in der Vergangenheit bereits mehrfach berichtet.

Mit iOS 13.4 wurden im März erstmals Vorbereitungen für die Verwendung des iPhones als digitaler Autoschlüssel getroffen. Auf die finale Bereitstellung und damit verbunden die Integration bei ersten Fahrzeug-Herstellern warten wir allerdings noch.

Während die Vorbereitungen von Apples Seite weitgehend abgeschlossen zu sein scheinen, bringen sich jetzt die Autobauer in Position. Allen voran: BMW.

Der Automobilhersteller mit Sitz in München zeigte seinen „Digital Key“ schon relativ früh und scheint nun nur noch die Eröffnung der diesjährigen Apple Entwickler-Konferenz abzuwarten, ehe weitere Details bekanntgegeben werden sollen.

So nennt eine aktuelle Händler-Info zum BMW M5 und M5 COMPETITION den 23. Juni als Stichtag zur Ausgabe weiterführender Medieninformation zum Digital Key. Anders formuliert: Am Tag nach der WWDC-Keynote wird BMW seinen kompatiblen „Digital Key“ in einer gesonderten Pressemitteilung präsentieren.

In der Info-Broschüre des Traditionsunternehmens, die ifun.de vorliegt, heißt es:

Der BMW Digital Key ist neuer Bestandteil in der SA Komfortzugang, er dient zum Öffnen, Schließen und Starten des Fahrzeugs per kompatiblem Smartphone. Bis zu fünf weitere Personen können damit freigeschaltet werden. Bitte beachten: weitere Medien-Informationen zur Smartphone-Kompatibilität ab dem 23.06.2020.

