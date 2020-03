iPhone als Autoschlüssel: BMW vermutlich erster Apple-Partner

BMW könnte als erster Automobilhersteller das iPhone oder die Apple Watch als „digitalen Autoschlüssel“ unterstützen. Die Basis für diese Funktion führt Apple mit einer neuen, in iOS 13.4 integrierten standardisierten Schnittstelle namens CarKey ein. In einer inoffiziellen Vorabversion von iOS 14 finden sich nun offenbar Hinweise auf eine konkrete Zusammenarbeit zwischen Apple und dem Automobilhersteller.

Die Kooperation zwischen Apple und BMW überrascht nicht. Abgesehen davon, dass die beiden Unternehmen bereits seit Jahrzehnten immer wieder im Rahmen von Technologie-Partnerschaften zusammenfinden, konnten wir bereits vergangenen Monat darauf hinweisen, dass BMW aktiv in dieser Richtung entwickelt.

Apple wurde in der Kommunikation des Automobilherstellers bislang zwar nicht beim Namen genannt, doch die Funktionsbeschreibung des von BMW entwickelten „Digital Key Ökosystems“ liest sich wie ein technisches Dokument des iPhone-Herstellers. So ist von einem „Security Chip, der isoliert vom Betriebssystem des Smartphones arbeitet“ die Rede und man will künftig auch Ultra-Breitband-Technologie nutzen, um die Standortbestimmung zu verbessern.