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Fokus auf bekannte Baustellen und EU-Vorgaben

iOS 26.5: Erste Beta bringt kleine Schritte statt neuer Siri
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Mit der ersten Entwickler-Beta von iOS 26.5 hatten viele Anwender auf einen Ausblick auf die nächste Generation von Siri gehofft. Diese Erwartungen erfüllen sich zunächst nicht. Neue Funktionen rund um Apples Sprachassistenz sind in der aktuellen Testversion nicht enthalten.

Apple Intelligence

Bereits zuvor hatte sich abgezeichnet, dass Apple mit der Weiterentwicklung von Siri mehr Zeit benötigt. Ursprünglich waren neue Fähigkeiten im Umfeld von Apple Intelligence für frühere Updates vorgesehen. Interne Tests sollen zwar bereits weiter fortgeschritten sein, in der nun veröffentlichten Beta finden sich davon jedoch keine sichtbaren Spuren.

Damit deutet sich an, dass Apple die grundlegende Überarbeitung von Siri erst mit iOS 27 bereitstellen wird. In diesem Zusammenhang wird auch über eine eigenständige Chat-Anwendung für Siri gesprochen, die stärker an bestehende KI-Dienste heranrücken soll. Für Nutzer bedeutet dies, dass die bereits 2024 angekündigten Funktionen weiterhin auf sich warten lassen.

Fokus auf bekannte Baustellen und EU-Vorgaben

Statt großer Neuerungen setzt iOS 26.5 auf den Ausbau bereits bekannter Funktionen. Ein Schwerpunkt liegt erneut auf Vorgaben der Europäischen Union, die Apple im Rahmen des Digital Markets Act umsetzen muss. Wie bereits in iOS 26.3 vorbereitet, wird etwa das vereinfachte Koppeln von Zubehör erweitert. Drittanbieter-Kopfhörer lassen sich künftig ähnlich wie AirPods per Annäherung verbinden. Auch die Weiterleitung von Mitteilungen an alternative Smartwatches wird weiter vorbereitet.

Notification Forwarding Eu

Neu hinzu kommt die Möglichkeit, sogenannte Live-Aktivitäten an kompatible Wearables von Drittanbietern zu übertragen. Diese Funktion ergänzt die bereits bekannten Ansätze zur Öffnung des Systems, die Apple schrittweise ausbaut.

Parallel arbeitet Apple an der Weiterentwicklung seiner Karten-Applikation. In iOS 26.5 tauchen erstmals Hinweise auf personalisierte Empfehlungen für Orte auf, die sich an bisherigen Suchanfragen und beliebten Zielen orientieren. Diese Funktion steht im Zusammenhang mit den bereits angekündigten Werbeeinblendungen in Apple Karten, die zunächst in Nordamerika starten sollen.

Werbung Apple Karten Square

Auch in der Nachrichten-App gibt es Fortschritte. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS-Nachrichten zwischen iPhone- und Android-Nutzern wird erneut aufgegriffen und ist in der Beta standardmäßig aktiv. Nachdem die Funktion in iOS 26.4 nur testweise enthalten war, nähert sie sich damit einer breiteren Verfügbarkeit an.

Insgesamt zeigt die aktuelle Beta ein vertrautes Bild. Apple arbeitet an bestehenden Baustellen weiter und bereitet Funktionen vor, die bereits angekündigt oder regulatorisch vorgegeben sind. Größere sichtbare Neuerungen bleiben vorerst aus.
31. März 2026 um 08:32 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    23 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Mies….
    Einmal über den Telerrand geschaut..das Gras ist wirklich grüner (auch wenn es dort wie überall ein paar kahle Stellen gibt)

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    • Ich frage mich, ob die bei Apple überhaupt mal aus ihrem Elfenbeinturm und nach draußen schauen. Denen müsste doch übel werden, wenn sie die Konkurrenz sehen, die links und rechts an ihnen vorbei zieht.
      Ich meine dabei nicht nur KI, sondern auch faltbare Handys, 120 Hz Bildschirme.
      Was ist denn bloß los bei denen? – Wo ist diese coole, sympathische und innovative IT Firma geblieben?
      Man sagt ja Geld versaue den Charakter, scheint bei Firmen ähnlich zu sein.
      So, genug gemeckert. Vielleicht wendet es sich irgendwann alles mal zum Guten.

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  • Hoffentlich wird nicht nur die Verschlüsselung in RCS integriert sonder das komplette Profil 3.x mit all den anderen Funktionen, die RCS endlich näher an iMessage bringt.

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    • Wo liegt der Vorteil bei RCS? Bzw. Unterschied zu IMessage? Kenn mich da nicht aus.

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      • Der Vorteil wäre, dass RCS auch auf Android-Smartphones funktioniert. Somit könnte man auf andere Messenger-Dienste verzichten. Das wiederum würde aber voraussetzen, dass die Nutzer es auch nutzen und nicht aus Gewohnheit bei z.B. WhatsApp bleiben.

  • Ich würde mir ja wünschen dass endlich iPhone Mirroring in der EU kommt dann muss ich nicht immer das Handy durch die Zimmer mitschleppen für Autorisation Codes

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  • Völlig okay… Apple soll sich Zeit nehmen, damit es diesmal richtig gut wird.

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    • Stimme dir zu, aber Apple hatte viele Jahre Zeit. Mag sein, dass sie am Ende was wirklich tolles herausbringen und ein wenig abwarten, bis der KI-Hype vorbei ist, nervig ist es trotzdem, da sie ja eine Keynote dafür gehalten haben und wir jetzt dann langsam 2 Jahre darauf warten, was sie versprochen haben.

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  • vor iOS 27 wird das ganze eh nichts. Wäre ja auch Quatsch, wenn man sich so ein „riesiges“ „Hauptfeature“ vorab veröffentlichen würde.

    Vermutlich dann aber eh erst US-Only und mit 27.3 dann bei uns.

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  • Ich dachte das neue KI Siri kommt mit Ende des Jahres mit 27.2 in einer ersten Version.

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  • Ich finde alles Neuerungen in Richtung Öffnung echt gut. Danke EU.

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  • Hauptsache wir bekommen wieder fünf neue Emoji, die dann keiner nutzt.
    Spaß beiseite, lieber etwas mehr Zeit und dafür gut.

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