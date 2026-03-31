Freie IPTV-App: „TV Set“ bringt schlanke TV-App auf iPhone und Mac

Mit „MyScanPilot“ haben wir vor kurzem bereits die App eines deutschen Entwicklers vorgestellt, die uns ohne den kurzen E-Mail-Hinweis des Programmierers wohl entgangen wäre. Auch „TV Set“ stammt aus Deutschland, ist bereits seit mehreren Jahren im App Store verfügbar und wurde uns vom verantwortlichen Entwickler auf den Radar gerückt.

Solche Hinweise greifen wir regelmäßig auf, um kleinere Projekte vorzustellen, die abseits großer Plattformangebote entstehen.

Fokus auf eigene Quellen

„TV Set“ ist eine Wiedergabe-App für IPTV-Angebote. Die Anwendung bringt keine eigenen Inhalte mit. Stattdessen greifen Nutzer auf externe Quellen zurück, die sie selbst einbinden. Grundlage dafür ist eine sogenannte M3U-Playlist, die eine Liste verfügbarer Sender enthält. Ergänzend kann eine XMLTV-Adresse hinterlegt werden, über die Programminformationen geladen werden.

Für deutsche Nutzer stellt das IPTV-Projekt auf Github beispielsweise frei verfügbare, von der Community gepflegte Senderlisten bereit, die regelmäßig aktualisiert werden.

Solche Listen enthalten öffentlich zugängliche Streams und lassen sich direkt in die App integrieren. Die Einrichtung beschränkt sich damit auf zwei Internetadressen, zusätzliche Konten oder Abonnements sind nicht erforderlich.

Synchronisation und reduzierte Oberfläche

Die App ist für iPhone, iPad, Mac und Apple TV verfügbar und synchronisiert eingerichtete Senderlisten über die Geräte hinweg. Dadurch kann die einmal konfigurierte Auswahl auf allen unterstützten Plattformen genutzt werden.

Bei der Bedienung setzt der Entwickler auf eine reduzierte Oberfläche. Im Hochformat zeigt die App zusätzliche Programminformationen an, während im Querformat die Wiedergabe im Vollbild erfolgt. Funktionen wie der Senderwechsel (per Wischgeste) sind bewusst einfach gehalten.

Technisch integriert sich „TV Set“ in bestehende Systemfunktionen von iOS und macOS. Die Anwendung bleibt dabei mit rund neun Megabyte vergleichsweise kompakt. Voraussetzung für die Nutzung ist eine aktuelle Systemversion ab iOS 18.6. Die App selbst ist kostenlos erhältlich und richtet sich vor allem an Nutzer, die vorhandene IPTV-Quellen bündeln und ohne zusätzliche Plattformen verwalten möchten.