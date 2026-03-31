Mit Sync und reduzierter Oberfläche
Freie IPTV-App: „TV Set“ bringt schlanke TV-App auf iPhone und Mac
Mit „MyScanPilot“ haben wir vor kurzem bereits die App eines deutschen Entwicklers vorgestellt, die uns ohne den kurzen E-Mail-Hinweis des Programmierers wohl entgangen wäre. Auch „TV Set“ stammt aus Deutschland, ist bereits seit mehreren Jahren im App Store verfügbar und wurde uns vom verantwortlichen Entwickler auf den Radar gerückt.
Solche Hinweise greifen wir regelmäßig auf, um kleinere Projekte vorzustellen, die abseits großer Plattformangebote entstehen.
Fokus auf eigene Quellen
„TV Set“ ist eine Wiedergabe-App für IPTV-Angebote. Die Anwendung bringt keine eigenen Inhalte mit. Stattdessen greifen Nutzer auf externe Quellen zurück, die sie selbst einbinden. Grundlage dafür ist eine sogenannte M3U-Playlist, die eine Liste verfügbarer Sender enthält. Ergänzend kann eine XMLTV-Adresse hinterlegt werden, über die Programminformationen geladen werden.
Für deutsche Nutzer stellt das IPTV-Projekt auf Github beispielsweise frei verfügbare, von der Community gepflegte Senderlisten bereit, die regelmäßig aktualisiert werden.
- Zum Einbinden: M3U-Playlist mit über 50 Sendern
Solche Listen enthalten öffentlich zugängliche Streams und lassen sich direkt in die App integrieren. Die Einrichtung beschränkt sich damit auf zwei Internetadressen, zusätzliche Konten oder Abonnements sind nicht erforderlich.
Synchronisation und reduzierte Oberfläche
Die App ist für iPhone, iPad, Mac und Apple TV verfügbar und synchronisiert eingerichtete Senderlisten über die Geräte hinweg. Dadurch kann die einmal konfigurierte Auswahl auf allen unterstützten Plattformen genutzt werden.
Bei der Bedienung setzt der Entwickler auf eine reduzierte Oberfläche. Im Hochformat zeigt die App zusätzliche Programminformationen an, während im Querformat die Wiedergabe im Vollbild erfolgt. Funktionen wie der Senderwechsel (per Wischgeste) sind bewusst einfach gehalten.
Technisch integriert sich „TV Set“ in bestehende Systemfunktionen von iOS und macOS. Die Anwendung bleibt dabei mit rund neun Megabyte vergleichsweise kompakt. Voraussetzung für die Nutzung ist eine aktuelle Systemversion ab iOS 18.6. Die App selbst ist kostenlos erhältlich und richtet sich vor allem an Nutzer, die vorhandene IPTV-Quellen bündeln und ohne zusätzliche Plattformen verwalten möchten.
Entwickler: Heiko Wichmann
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Sieht eher aus wie ein Windows 95 iOS Emulator
War auch mein erster Gedanke. Die 2000er haben angerufen und wollen ihr UI zurück.
Eine funktionierende EPG-Quelle wäre hilfreich.
+1 wenn jemand eine EPG Quelle hat, gerne posten.
https://xmltv.info/de/epg.xml
https://iptv-epg.org/files/epg-de.xml
@Michael: Deine xml-Dateien funktionieren nicht.
Frage:
Wenn man so etwas auf dem AppleTV nutzen könnte, könnte man sich WaipuTV und so nicht sparen?
Bei den Privaten wird’s Schwierigkeiten geben.
Öffentliche problemlos.
Ja, wenn du auf die Privat-Sender und Aufnahmen verzichten kannst.
Cool , muss ich mir mal anschauen , danke
Moin zusammen,
bei mir klappt es gar nicht:
auf MacBook mit M2 installiert, die URL aus dem Artikel hinterlegt (da wird man ja gleich nach App-Start aufgefordert), dann ein Programm gestartet. Das lief dann auch, ich habe Vollbild probiert, von da an nur noch SAT1-Ball, keine Eingabe half, nicht einmal die Tastenkombination für App-Beenden.
Also in einen anderen Screen und App über das Icon „sofort beenden“ geschlossen. Dann nochmals gestartet, sofort das Programm von eben, keinerlei Möglichkeit eines Programmwechsels, keine Bedienmöglichkeit, auch nicht im Menü (ich kann dort nur einstellen, ob ich die Touch-Unterstützung in der Bedienung haben will „ja/nein“).
Kann das an anderen Apps oder bestimmten Einstellungen meines MacBook liegen, wobei ich das eigentlich „völlig normal“ betreibe, also ohne Zusatz-Trick-Umstell-Veränder-Apps oder sowas …
Wie auch immer, damit wohl nicht nutzbar für mich, und sollte jemand etwas Ähnliches erleben => Du bist nicht allein ;-)
Ich weiß ja nicht, ob ich nicht wirklich zu blöd bin. Aber wenn man die App installiert und den Link von der Senderliste öffnet und die Senderliste speichert. Dann in der App öffnet, passiert so gut wie nichts. Es wird keinerlei Sender importiert.
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
Mir geht es genauso
Funktioniert, Danke. Manche stehen da mit Geogeblockt. Bin mal gespannt wie es im Ausland funktioniert. Eventuell mit VPN zur fritzbox.
da geht gar nix. Egal welche m3u Liste ich versuche zu importieren, es sind alles keine gültigen Listen?! UHV oder PerfectIPTV kommen klar. Ich denke da muss nochmal einer zurück auf LOS.
Ich habe auch ziemliche Probleme gehabt. Ich habe dann einfach nur den Link kopiert, der in dem Artikel steht. Also nicht geöffnet und gespeichert sondern nur lange drauf gedrückt und dann kopiert. Und den Link habe ich dann in der App eingefügt. Da muss man auch erst mal drauf kommen, es geht nicht darum, dort eine Datei zu importieren, sondern nur ein Link einzutragen.
Funktioniert mit der im Text angegebenen M3U-Playlist problemlos. Lieben Dank für den Tipp.
Jetzt wäre natürlich eine dazu passende EPG Quelle hilfreich, denn ohne diese ist das eher suboptimal. Kennt da jemand eine Quelle?
Wie oben bereits gefragt.
In der App steht dazu:
„Die EPG-Daten werden von einer Remote-URL abgerufen.
Die URL muss im xmltv-Format vorliegen (Zip-Komprimierung wird unterstützt).
Du kannst mehrere URLs eingeben. Die Priorität wird durch die Sortierreihenfolge der
URLs bestimmt.
Die Daten werden bei Bedarf abgerufen.
Wenn der Kanalname mit der tvg-id der TV-Kanal-Daten übereinstimmt, werden die Daten automatisch abgeglichen. Wenn die Bezeichner unterschiedlich sind, können EPG-Kanal und TV-Kanal manuell auf dem TV-Kanal-Einrichtung-Screen abgeglichen werden.“
Aber wie das funktionieren soll, wird nicht beschrieben.
Da ist noch viel Luft nach oben.