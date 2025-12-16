Mit iOS 26.3 lassen sich Mitteilungen an andere Smartwatches weiterleiten

Apple hat die erste Vorabversion von iOS 26.3 für Entwickler freigegeben. Im Gegensatz zu dem vor dem Wochenende freigegebenen Update auf iOS 26.2 halten sich die sichtbaren Neuerungen hier in Grenzen. Dafür hat das Anfang 2026 für alle Nutzer verfügbare Update eine wichtige Änderung für iPhone-Besitzer in der EU im Gepäck: Mit iOS 26.3 werden sich Push-Mitteilungen an die Smartwatches und Wearables von anderen Herstellern übertragen lassen.

Apple integriert diese Erweiterung nicht aus freien Stücken, sondern erfüllt damit die im Gesetz über digitale Dienste (DMA) festgehaltenen Vorgaben der Europäischen Kommission zur Interoperabilität mit Geräten anderer Hersteller. Unter den insgesamt neun im Frühjahr veröffentlichten Forderungen findet sich auch der Punkt, dass Smartwatches von anderen Herstellern künftig iOS-Benachrichtigungen empfangen und darauf reagieren können.

In den Mitteilungseinstellungen von iOS 26.3 findet sich nun erstmals der Punkt „Mitteilungsweiterleitung“. In diesem Bereich werden iPhone-Besitzer künftig festlegen können, ob und welche Mitteilungen an ein statt der Apple Watch genutztes Gerät übermittelt werden.

Versand nur an ein Gerät möglich

Apple weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Mitteilungen stets nur an ein Gerät weitergeleitet werden können. Während man die Mitteilungsweiterleitung aktiviert hat, werden diese nicht mehr auf der Apple Watch angezeigt.

In der Praxis ist die Neuerung jedoch noch nicht nutzbar. Dies dürfte mit daran liegen, dass Apple hier nur die technische Basis für die Weiterleitung von Mitteilungen schafft. Begleitend dazu muss nun noch eine entsprechende Schnittstelle für Entwickler von anderen Smartwatches oder Wearables freigegeben werden, damit diese ihrerseits eine entsprechende Integration ermöglichen.

Erste Vorarbeiten hierfür hat Apple bereits mit iOS 26.1 geleistet. Wir haben schon im September darüber berichtet, dass der Hersteller für diesen Zweck eine neue Schnittstelle namens „AccessoryExtension“ integriert.