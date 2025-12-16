Erste Beta für Entwickler verfügbar
Mit iOS 26.3 lassen sich Mitteilungen an andere Smartwatches weiterleiten
Apple hat die erste Vorabversion von iOS 26.3 für Entwickler freigegeben. Im Gegensatz zu dem vor dem Wochenende freigegebenen Update auf iOS 26.2 halten sich die sichtbaren Neuerungen hier in Grenzen. Dafür hat das Anfang 2026 für alle Nutzer verfügbare Update eine wichtige Änderung für iPhone-Besitzer in der EU im Gepäck: Mit iOS 26.3 werden sich Push-Mitteilungen an die Smartwatches und Wearables von anderen Herstellern übertragen lassen.
Apple integriert diese Erweiterung nicht aus freien Stücken, sondern erfüllt damit die im Gesetz über digitale Dienste (DMA) festgehaltenen Vorgaben der Europäischen Kommission zur Interoperabilität mit Geräten anderer Hersteller. Unter den insgesamt neun im Frühjahr veröffentlichten Forderungen findet sich auch der Punkt, dass Smartwatches von anderen Herstellern künftig iOS-Benachrichtigungen empfangen und darauf reagieren können.
In den Mitteilungseinstellungen von iOS 26.3 findet sich nun erstmals der Punkt „Mitteilungsweiterleitung“. In diesem Bereich werden iPhone-Besitzer künftig festlegen können, ob und welche Mitteilungen an ein statt der Apple Watch genutztes Gerät übermittelt werden.
Versand nur an ein Gerät möglich
Apple weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Mitteilungen stets nur an ein Gerät weitergeleitet werden können. Während man die Mitteilungsweiterleitung aktiviert hat, werden diese nicht mehr auf der Apple Watch angezeigt.
In der Praxis ist die Neuerung jedoch noch nicht nutzbar. Dies dürfte mit daran liegen, dass Apple hier nur die technische Basis für die Weiterleitung von Mitteilungen schafft. Begleitend dazu muss nun noch eine entsprechende Schnittstelle für Entwickler von anderen Smartwatches oder Wearables freigegeben werden, damit diese ihrerseits eine entsprechende Integration ermöglichen.
Erste Vorarbeiten hierfür hat Apple bereits mit iOS 26.1 geleistet. Wir haben schon im September darüber berichtet, dass der Hersteller für diesen Zweck eine neue Schnittstelle namens „AccessoryExtension“ integriert.
Und Multitouch in carplay fehlt noch immer!!
Sollte das mal kommen oder gab es das? Ist das technisch möglich? Kann android auto das?
MultiTouch bedingt passende HARDWARE, die in den Autos verbaut sein müsste… logisch, oder? Kannst per Software auch keine Retina-Auflösung ins Auto bringen ;)
Danke, wollt das grad so zu bedenken geben.
Henne Ei sagt Dir was? Wenn Apple Multitouch nicht einbaut, werden die Autohersteller auch keine 2€ teureren Displays, die MT-fähig sind, einbauen…. logisch, oder? ;-)
Halleluja, endlich!
Mal gespannt, wie lange Garmin zum Andocken braucht…
Schade, dass nur eine Watch möglich ist, was für ein kindisches Gezicke wieder.
Meine Fenix 8 empfängt jetzt schon Push-Nachrichten. Voraussetzung ist, dass man in den Bluetooth-Einstellungen der Garmin (auf das kleine i drücken) die Option „Systemmitteilungen teilen“ aktiviert hat. Wenn mit das gepushe zu viel wird, stelle ich auf dem iPhone den „Unterbrechungen reduzieren“ Fokus ein. Auf der Fenix kann man übrigens einzelne App abwählen, von denen man nicht benachrichtigt werden will.
Ich habe mich beim Kauf bewusst dazu entschieden, dass die Mitteilungen nur an Apple Watches weitergeleitet werden!!!! /s
Dann zieh doch in ein anderes Land, indem das Problem nicht besteht ;)
Mal im Ernst, was stört dich daran, dass du es könntest? Du kannst doch weiter dabei bleiben, dass du das nicht nutzt. Überfordert dich allein die Möglichkeit, dass du eine andere Watch benutzen könntest?
Peter, wenn am Schluss „/s“ steht, dann meinte der User das sarkastisch.
Oh, überlesen. Aber dann geht die Frage an alle, die sowas normalerweise schreiben.
:D Kommentar gerettet
Endlich wird auch die Garmin dann unterstützt, perfekt!
Mein Kumpel hat ne Garmin mit iPhone
Der bekommt immer Mitteilungen ?!? Versteh das Problem net ganz
Geht jetzt schon, nur dass man quasi alle Mitteilungen auf die Garmin zulassen muss und auf der Uhr dann Nachrichten von einzelnen Apps deaktivieren kann. Habe ich auch oben schon geschrieben.
Aber das ging doch schon immer? Oder was ist da jetzt speziell der Vorteil? Mitteilungen meiner Withings Uhr wurde immer weitergeleitet.
Also von der Watch zum Handy?
Es geht darum, dass beliebige Mitteilungen von beliebigen Apps, auch 3rd Party (z.B. WarnWetter, Tagesschau, Signal, Zeitungen) an Uhren Dritter weitergeleitet werden können. Das ging in dieser Breite doch bisher nicht.
Doch, setzte aber bei Garmin die Garmin Connect-App voraus. Ich schätze in Zukunft geht es ohne. Wobei die meisten die App ohnehin auf dem Handy haben und lassen werden. Sehe da also keine Vorteil …
Doch, geht sehr wohl.
Gennau, dazu muss bisher die App des Herstellers im Hintergrund laufen, die die Nachrichten weiterleitet. In Zukunft gehts dann ohne diese Zwischenstelle.
Für die Airpods Pro 3 (A3064) wurde auch eine neue Firmware 8B30 verteilt.
Das geht doch schon jetzt. Zumindest mit meiner Garmin Fenix 8. Einschränkung ist doch mehr, dass man auf z.B. Nachrichten nicht antworten kann oder etwas bestätigen. Darum hab ich die Fenix 8 mit meinem Android gekoppelt.