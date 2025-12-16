iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 032 Artikel

Erste Beta für Entwickler verfügbar

Mit iOS 26.3 lassen sich Mitteilungen an andere Smartwatches weiterleiten
Artikel auf Mastodon teilen.
23 Kommentare 23

Apple hat die erste Vorabversion von iOS 26.3 für Entwickler freigegeben. Im Gegensatz zu dem vor dem Wochenende freigegebenen Update auf iOS 26.2 halten sich die sichtbaren Neuerungen hier in Grenzen. Dafür hat das Anfang 2026 für alle Nutzer verfügbare Update eine wichtige Änderung für iPhone-Besitzer in der EU im Gepäck: Mit iOS 26.3 werden sich Push-Mitteilungen an die Smartwatches und Wearables von anderen Herstellern übertragen lassen.

Apple integriert diese Erweiterung nicht aus freien Stücken, sondern erfüllt damit die im Gesetz über digitale Dienste (DMA) festgehaltenen Vorgaben der Europäischen Kommission zur Interoperabilität mit Geräten anderer Hersteller. Unter den insgesamt neun im Frühjahr veröffentlichten Forderungen findet sich auch der Punkt, dass Smartwatches von anderen Herstellern künftig iOS-Benachrichtigungen empfangen und darauf reagieren können.

Ios 26 3 Mitteilungsweiterleitung

In den Mitteilungseinstellungen von iOS 26.3 findet sich nun erstmals der Punkt „Mitteilungsweiterleitung“. In diesem Bereich werden iPhone-Besitzer künftig festlegen können, ob und welche Mitteilungen an ein statt der Apple Watch genutztes Gerät übermittelt werden.

Versand nur an ein Gerät möglich

Apple weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Mitteilungen stets nur an ein Gerät weitergeleitet werden können. Während man die Mitteilungsweiterleitung aktiviert hat, werden diese nicht mehr auf der Apple Watch angezeigt.

In der Praxis ist die Neuerung jedoch noch nicht nutzbar. Dies dürfte mit daran liegen, dass Apple hier nur die technische Basis für die Weiterleitung von Mitteilungen schafft. Begleitend dazu muss nun noch eine entsprechende Schnittstelle für Entwickler von anderen Smartwatches oder Wearables freigegeben werden, damit diese ihrerseits eine entsprechende Integration ermöglichen.

Erste Vorarbeiten hierfür hat Apple bereits mit iOS 26.1 geleistet. Wir haben schon im September darüber berichtet, dass der Hersteller für diesen Zweck eine neue Schnittstelle namens „AccessoryExtension“ integriert.
16. Dez. 2025 um 06:53 Uhr von chris Fehler gefunden?


    23 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Antworten Melden

  • Halleluja, endlich!
    Mal gespannt, wie lange Garmin zum Andocken braucht…
    Schade, dass nur eine Watch möglich ist, was für ein kindisches Gezicke wieder.

    Antworten Melden

    • Meine Fenix 8 empfängt jetzt schon Push-Nachrichten. Voraussetzung ist, dass man in den Bluetooth-Einstellungen der Garmin (auf das kleine i drücken) die Option „Systemmitteilungen teilen“ aktiviert hat. Wenn mit das gepushe zu viel wird, stelle ich auf dem iPhone den „Unterbrechungen reduzieren“ Fokus ein. Auf der Fenix kann man übrigens einzelne App abwählen, von denen man nicht benachrichtigt werden will.

      Antworten Melden

  • Ich habe mich beim Kauf bewusst dazu entschieden, dass die Mitteilungen nur an Apple Watches weitergeleitet werden!!!! /s

    Antworten Melden

    • Dann zieh doch in ein anderes Land, indem das Problem nicht besteht ;)
      Mal im Ernst, was stört dich daran, dass du es könntest? Du kannst doch weiter dabei bleiben, dass du das nicht nutzt. Überfordert dich allein die Möglichkeit, dass du eine andere Watch benutzen könntest?

      Antworten Melden

  • Endlich wird auch die Garmin dann unterstützt, perfekt!

    Antworten Melden

  • Aber das ging doch schon immer? Oder was ist da jetzt speziell der Vorteil? Mitteilungen meiner Withings Uhr wurde immer weitergeleitet.

    Antworten Melden

  • Für die Airpods Pro 3 (A3064) wurde auch eine neue Firmware 8B30 verteilt.

    Antworten Melden

  • Das geht doch schon jetzt. Zumindest mit meiner Garmin Fenix 8. Einschränkung ist doch mehr, dass man auf z.B. Nachrichten nicht antworten kann oder etwas bestätigen. Darum hab ich die Fenix 8 mit meinem Android gekoppelt.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43032 Artikel in den vergangenen 6681 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven