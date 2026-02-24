iOS 26.4: Neue Beta-Version erweitert RCS-Nachrichten

Apple hat die zweite Beta-Version von iOS 26.4 für Entwickler freigegeben. Eine Testversion für Teilnehmer am freiwilligen Beta-Programm des Herstellers dürfte in Kürze folgen.

Mit dem neuen Update baut Apple die Vollverschlüsselung von RCS-Nachrichten weiter aus. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von mit diesem Standard verfassten Nachrichten lässt sich nun auch bei der Kommunikation zwischen Apple- und Android-Geräten testen.

Funktion nicht für iOS 26.4 vorgesehen

Dazu allerdings gleich noch die Anmerkung, dass Apple nicht vorhat, die Funktion mit iOS 26.4 tatsächlich auch auszuliefern. Der Hersteller merkt auch in den Hinweisen zur neuesten Beta-Version weiterhin an, dass die Vollverschlüsselung von RCS zwar getestet, jedoch in der finalen Version von iOS 26.4 noch nicht enthalten sein wird. Auch werde die Funktion nicht von allen Mobilfunkanbietern unterstützt. Die finale Freigabe sei für eine spätere Version von iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 und watchOS 26 geplant.

Die Abkürzung RCS steht für Rich Communication Services und wird allgemein als der Nachfolger von SMS (Short Message Services) angesehen. Der Standard wird unter Android schon über längere Zeit hinweg unterstützt und bietet beispielsweise Unterstützung für hochauflösende Bilder und Videos, Dateianhänge und verbesserte Gruppenchat-Funktionen. Zudem sehen Nutzer, wenn ein Chatpartner gerade tippt.

Sicherer Austausch ohne externe App

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung beim Austausch von RCS-Nachrichten sollte standardmäßig aktiviert sein. Apple hat die Einstellung der Nachrichten-App zusätzlich um einen entsprechenden Schalter erweitert.

Nach der offiziellen Einführung dieser Funktion können Nutzer von Apple- und Android-Geräten in Zukunft auch beim Austausch von verschlüsselten Nachrichten auf erweiterte Messenger-Funktionen zugreifen, ohne hierfür eine App von Drittanbietern verwenden zu müssen.