Vollverschlüsselung zwischen iOS und Android
iOS 26.4: Neue Beta-Version erweitert RCS-Nachrichten
Apple hat die zweite Beta-Version von iOS 26.4 für Entwickler freigegeben. Eine Testversion für Teilnehmer am freiwilligen Beta-Programm des Herstellers dürfte in Kürze folgen.
Mit dem neuen Update baut Apple die Vollverschlüsselung von RCS-Nachrichten weiter aus. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von mit diesem Standard verfassten Nachrichten lässt sich nun auch bei der Kommunikation zwischen Apple- und Android-Geräten testen.
Funktion nicht für iOS 26.4 vorgesehen
Dazu allerdings gleich noch die Anmerkung, dass Apple nicht vorhat, die Funktion mit iOS 26.4 tatsächlich auch auszuliefern. Der Hersteller merkt auch in den Hinweisen zur neuesten Beta-Version weiterhin an, dass die Vollverschlüsselung von RCS zwar getestet, jedoch in der finalen Version von iOS 26.4 noch nicht enthalten sein wird. Auch werde die Funktion nicht von allen Mobilfunkanbietern unterstützt. Die finale Freigabe sei für eine spätere Version von iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 und watchOS 26 geplant.
Die Abkürzung RCS steht für Rich Communication Services und wird allgemein als der Nachfolger von SMS (Short Message Services) angesehen. Der Standard wird unter Android schon über längere Zeit hinweg unterstützt und bietet beispielsweise Unterstützung für hochauflösende Bilder und Videos, Dateianhänge und verbesserte Gruppenchat-Funktionen. Zudem sehen Nutzer, wenn ein Chatpartner gerade tippt.
Sicherer Austausch ohne externe App
Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung beim Austausch von RCS-Nachrichten sollte standardmäßig aktiviert sein. Apple hat die Einstellung der Nachrichten-App zusätzlich um einen entsprechenden Schalter erweitert.
Nach der offiziellen Einführung dieser Funktion können Nutzer von Apple- und Android-Geräten in Zukunft auch beim Austausch von verschlüsselten Nachrichten auf erweiterte Messenger-Funktionen zugreifen, ohne hierfür eine App von Drittanbietern verwenden zu müssen.
Sehr schön, dass es damit endlich weiter geht. :-)
Nutze nur noch RCS und iMessages seit der Einführung auf dem iPhone.
Ich bin in dem Thema so gar nicht drin. Wenn ich jetzt „WhatsApp“ lösche. Dann kommen Nachrichten die mir darüber geschickt werden trotzdem auf meinem iPhone an? Oder wie verstehe ich das?! Danke für eure Hilfe :)
Nein!
Es geht um das Thema SMS.
In Zukunft ist eine SMS genauso verschlüsselt wie eine WhatsApp Nachricht.
Heute sind SMS Nachrichten nicht verschlüsselt
Ok danke für die Erklärung. Aber sollte RCS nicht Messenger übergreifend sein? Oder bringe ich da was durcheinander?
In dem Feld für Nachrichten steht dann drin Textnachricht • RCS
Rcs ist SMS über Daten, also auch Fotos und so. Alles über den eingebauten Messenger. WhatsApp ist somit eigentlich hinfällig
@Peter von Frosta
Du meinst Interoperabilität. Das ist aber noch nicht sehr weit vorangeschritten :)
Zunächst einmal: RCS ist nicht SMS – sondern eher als dessen Nachfolger zu interpretieren.
RCS wird auf dem iPhone in der Nachrichten-App abgewickelt, wie auch SMS und iMessage – auf einem Android-Handy ist es ebenso die Google Message App oder eine entsprechende Nachrichten-App von Samsung etc.
RCS wird z.B. über Wikipedia sehr gut erklärt – einfach mal kurz danach suchen.
Salopp erklärt: RCS funktioniert wie andere Messenger per „SMS-App“/Nachrichten-App; man kann darüber Texte, Bilder, Videos, Standorte, Sprachnachrichten usw. verschicken – auch Gruppenchats sind möglich.
Wie machst du dass wenn dein Android Gegenüber oder dessen Provider kein RCS freigeschaltet hat?
SMS oder weiterhin WhatsApp..
Apple sollte noch in den Hinweisbannern, bei gesperrtem Gerät, den Text „SMS-Nachricht“ in „Textnachricht“ ändern. Manchmal ist es korrekt, oft aber nicht. Ein Muster habe ich noch nicht erkannt, ist aber oft falsch. Gut wäre auch eine entsprechende Farbe, wie bei iMessage, um die drei Kommunikationswege voneinander zu unterscheiden.
Im iPhone steht in den Einstellungen Nachrichten, ganz untern RCS
Grüß dich. Ich glaube da hast du etwas missverstanden. Hinweisbanner im Sperrbildschirm.
An der Stelle für Leute, die reisen (ausserhalb der EU), ein wichtiger Hinweis: RCS sind auf iOS eine Kostenfalle!
Bei den Einstellungen zu iMessage gibt es die Option als SMS senden, wenn keine entsprechende Verbindung besteht.
Das lässt sich deaktivieren.
Bei RCS ist das nicht möglich.
Im Textfeld zum Tippen der Nachricht steht „RCS-Nachricht“ dann bewegt man sich im Ausland und sendet eine Nachricht.
Die Nachricht ist ewig am Senden und kommt nicht durch. iOS sendet sie dann ungefragt als SMS.
Je nach Land wird dann schnell mal 1 Euro und mehr pro Nachricht fällig.
Wenn man zuvor vier fünf Nachricht geschickt hat ist man schnell 10 Euro los.
Hier muss Apple eigentlich dringend handeln, wobei ich vermute, dass es ihnen leider egal sein wird.
Das gilt aber auch für imassage wenn man es nicht deaktiviert hat. Im EU Ausland sollte man die Einstellung immer deaktivieren. Das ist ja kein rcs Problem.
Doch, das war nur(!) ein RCS Problem. Ich glaube du hattest es nie im nicht EU Ausland verwendet. Die Funktion hatte nur iMessage als SMS senden deaktiviert, aber RCS wurden nicht ausgenommen. Im Allgemeinen hinkt Apple da hinterher. Bei Empfangen von Nachrichten stand auch ewig im Sperrzustand „SMS“ statt „Textnachricht“.
Also bei mir ist RCS aktiv und als Text Nachricht senden ist deaktiviert.
Es steht sogar extra drunter das es iMessage und RCS betrifft.
Marcus, da hast Du Recht, aber das muss jetzt neu mit iOS 26.x gekommen sein. Das war vorher definitiv NUR für iMessage. RCS war da nicht mit aufgeführt. Wir hatten es erst wenige Wochen davon hier in den Kommentaren. Nächste Woche werde ich es in Afrika testen, ob es auch wirklich funktioniert.
Kann in der neuen Beta von iOS 26.4 keine App Updates machen! Der Kreis dreht sich ewig. Gibt es da eine Lösung?
Downgrade. Aber offen gesagt, ist es mir ein Rätsel, wie man eine Beta 2 auf sein iPhone installieren kann…
1+
Schon an Apple gemeldet?