Apple bestätigt Werbung in Karten-App: Start im Sommer geplant

Apple hat den Einstieg in die Vermarktung seiner Karten-Applikation nun offiziell angekündigt. Nachdem bereits im vergangenen Jahr erste Hinweise auf entsprechende Pläne kursierten, steht jetzt fest, dass bezahlte Einträge in Apple Karten noch in diesem Sommer starten sollen. Zunächst ist die Einführung auf die USA und Kanada beschränkt.



So werden die Anzeigen in der Karten-App aussehen

Bezahlte Einträge direkt in den Suchergebnissen

Die Funktionsweise orientiert sich an der Werbeintegration des App Stores. Unternehmen können künftig dafür bezahlen, bei passenden Suchanfragen prominenter angezeigt zu werden. Wer etwa nach Restaurants, Cafés oder Geschäften sucht, bekommt neben regulären Treffern auch hervorgehobene Einträge präsentiert.

App Store: Apple testet weniger auffällig markierte Werbung

Die Platzierung erfolgt direkt innerhalb der Suchergebnisse. Damit setzt Apple an einem Punkt an, an dem Nutzer bereits eine konkrete Entscheidung treffen wollen. Die Karten-Applikation dient vor allem in den Vereinigte Staaten längst nicht mehr nur der Navigation, sondern wird zunehmend zur lokalen Suchmaschine für Dienstleistungen und Orte.

Unternehmen erhalten zudem zusätzliche Möglichkeiten zur Interaktion. Nutzer können aus den Einträgen heraus navigieren, anrufen oder Bestellungen starten. Apple zielt damit darauf ab, Suchanfragen unmittelbar in tatsächliche Besuche umzuwandeln.

Werbung ohne klassische Nutzerprofile

Apple betont, dass die Werbeausspielung ohne individuelle Nutzerprofile erfolgen soll. Statt personenbezogener Daten werden vor allem der aktuelle Suchbegriff, die ungefähre Position des Geräts sowie der sichtbare Kartenausschnitt berücksichtigt. Informationen sollen dabei nicht mit einem Apple-Konto verknüpft werden.

Ab Ende März: Apple will mehr Werbung im App Store zeigen

Auch sensible Merkmale wie Alter oder Geschlecht spielen laut Anbieter keine Rolle bei der Auswahl von Anzeigen. Für Kinderkonten sowie verwaltete Bildungszugänge sollen grundsätzlich keine Werbeinhalte angezeigt werden.

Auch im App Store taucht Reklame direkt in den Suchergebnissen auf

Mit dem Schritt baut Apple seine Werbeaktivitäten weiter aus. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen bereits zusätzliche Anzeigenflächen im App Store geschaffen und seine Werbeangebote in anderen Bereichen erweitert. Die Integration in Apple Karten fügt sich in diese Entwicklung ein und dürfte erenut für einen Umsatzwachstum in Apples Services-Sparte führen, die zunehmend zum Umsatz des Unternehmens beiträgt.