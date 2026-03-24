Bezahlte Einträge direkt in den Suchergebnissen
Apple bestätigt Werbung in Karten-App: Start im Sommer geplant
Apple hat den Einstieg in die Vermarktung seiner Karten-Applikation nun offiziell angekündigt. Nachdem bereits im vergangenen Jahr erste Hinweise auf entsprechende Pläne kursierten, steht jetzt fest, dass bezahlte Einträge in Apple Karten noch in diesem Sommer starten sollen. Zunächst ist die Einführung auf die USA und Kanada beschränkt.
So werden die Anzeigen in der Karten-App aussehen
Bezahlte Einträge direkt in den Suchergebnissen
Die Funktionsweise orientiert sich an der Werbeintegration des App Stores. Unternehmen können künftig dafür bezahlen, bei passenden Suchanfragen prominenter angezeigt zu werden. Wer etwa nach Restaurants, Cafés oder Geschäften sucht, bekommt neben regulären Treffern auch hervorgehobene Einträge präsentiert.
App Store: Apple testet weniger auffällig markierte Werbung
Die Platzierung erfolgt direkt innerhalb der Suchergebnisse. Damit setzt Apple an einem Punkt an, an dem Nutzer bereits eine konkrete Entscheidung treffen wollen. Die Karten-Applikation dient vor allem in den Vereinigte Staaten längst nicht mehr nur der Navigation, sondern wird zunehmend zur lokalen Suchmaschine für Dienstleistungen und Orte.
Unternehmen erhalten zudem zusätzliche Möglichkeiten zur Interaktion. Nutzer können aus den Einträgen heraus navigieren, anrufen oder Bestellungen starten. Apple zielt damit darauf ab, Suchanfragen unmittelbar in tatsächliche Besuche umzuwandeln.
Werbung ohne klassische Nutzerprofile
Apple betont, dass die Werbeausspielung ohne individuelle Nutzerprofile erfolgen soll. Statt personenbezogener Daten werden vor allem der aktuelle Suchbegriff, die ungefähre Position des Geräts sowie der sichtbare Kartenausschnitt berücksichtigt. Informationen sollen dabei nicht mit einem Apple-Konto verknüpft werden.
- Ab Ende März: Apple will mehr Werbung im App Store zeigen
Auch sensible Merkmale wie Alter oder Geschlecht spielen laut Anbieter keine Rolle bei der Auswahl von Anzeigen. Für Kinderkonten sowie verwaltete Bildungszugänge sollen grundsätzlich keine Werbeinhalte angezeigt werden.
Auch im App Store taucht Reklame direkt in den Suchergebnissen auf
Mit dem Schritt baut Apple seine Werbeaktivitäten weiter aus. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen bereits zusätzliche Anzeigenflächen im App Store geschaffen und seine Werbeangebote in anderen Bereichen erweitert. Die Integration in Apple Karten fügt sich in diese Entwicklung ein und dürfte erenut für einen Umsatzwachstum in Apples Services-Sparte führen, die zunehmend zum Umsatz des Unternehmens beiträgt.
Einfach nur ekelhaft diese Gier seitens Apple.
Früher war Apple irgendwie ein sympathischer Underdog mit coolen Produkten.
Heute ein langweiliger Großkonzern, schlimmer als Microsoft.
Naja, schlimmer als Microslop sind sie noch nicht, aber sicherlich auf bestem Wege dahin. Bitte immer an Recall denken. ;)
+1
Apple schafft es den selben Grund zu kreieren wieso ich von Android damals weg bin…
Das war auch gleich mein erster Gedanke, ist tatsächlich nicht mehr weit dahin.
+1
+1
Gibt ja zum Glück genug Alternativen!
Es gibt ja genug Alternativen!
Zum Glück!
Der war gut!
Jepp, sowohl bei den Karten, als dann am Ende auch für das iPhone.
Welche?
Welche?
Ok danke für sie Info App somit gerade gelöscht
Dann hast du die nie genutzt? Übrigens erstmal USA und Kanada, aber bisschen Frust lauslassen ist immer gut, wa?
Geld stinkt nicht….das ist offensichtlich das „Leid“motiv seitens Apple…die Gier nach immer mehr!
Das ist die Vorgabe der Aktionäre: Steigern von Kurswerte und Dividende.
Das ist die Vorgabe für jedes Unternehmen, unabhängig von der Börse.
Man ist als Unternehmen verpflichtet Gewinn zu erzielen. Aktive Gewinnminderung kann sogar Strafen nach sich ziehen.
Warten wir mal ab wie das in der Praxis läuft, wenn ich ein italienisches Restaurant suche und mir nur Chinesische Restaurants angezeigt werden ist das blöd. Wenn ich bei Google suche werden mir ja auch die Beworbenen zuerst angezeigt.
Ja aber genau das ist das Problem, es gibt keine Gleichberechtigung mehr
Doch klar. Der reichste gewinnt :-(
:-(
Unglaublich, wie sehr ich mich zur Zeit darauf konzentriere so viel amerikanisches wie möglich zu meiden! Und es wird von Tag zu Tag mehr! Leider ist derzeit halt nicht alles möglich. Aber solange die faschistische Orange mit seinen Schergen im Weißen Haus das sagen hat, reißt die Motivation nicht ab!
Was ist denn jetzt plötzlich so schlimm geworden?
Also so schlimm, dass man da wirklich weg muss und was nicht sowieso schon immer so war? Auch weil die EU gepennt hat und Leute mit ihrem Wahn eher von sich stößt.
Alle wollen Frieden – aber bitte nur durch reden und regulieren. Technik muss alles können, aber Unternehmen dürfen kein Geld verdienen und am besten sollten sie alles verschenken!
Klar kann man einiges nicht gut heißen… aber ein wenig mehr steckt eben doch dahinter und ARD/ZDF reichen heute nicht mehr als Informationsquelle.
Ich glaube Du bist da etwas ganz Großem auf der Spur.
Ist doch cool – ich bekomme somit eine Art, mir Vorschläge anzeigen zu lassen und kann ja trotzdem einfach weiterscrollen, um weiter zu suchen.
Es ist auch so, dass die Daten sicher sind – auch da denkt Apple weiter als andere und es sollte passen.
Apple bekommt zusätzlich mehr Geld um die App weiterzuentwickeln…
Nachteil ist also…?
Du arbeitest nicht zufällig bei Apple, oder? ;D
Weil die MAGA Anhänger gerne mal etwas durcheinanderbringen.
Da wird zum Beispiel Grönland so groß wie Afrika und der Golf von Mexiko umbenannt in Golf von Amerika.
;-)
War zu Erwarten. Das alte Geschäftsmodell wurde kaputt gemacht und nun müssen neue Quellen ran.
Und nun schreien alle auf… natürlich kommt Werbung. Tesla ist ein Wirtschaftsunternehmen und wenn die Gewinne nicht mehr mit AppStore Beteiligungen gemacht werden können, dann halt wie alle anderen auch mit Werbung.
Find ich ok – zumindest nachvollziehbar.
Hö? Wieso Tesla?
Die Couch hat abgelenkt.
Finde ich so voll in Ordnung und bietet den Geschäften eben auch eine Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Hinzu könnte es dazu beitragen, dass dich auch hier in Deutschland mal mehr, an der richtigen Position eintragen.
+1
Joa, dann ist nicht mehr Weit zu Look&Feel von Android.
+1
Ich würde hier mal einen Blick in Organic Maps empfehlen. OSM-Basiert.
Och nöööööö ! Tut das denn nötig ?