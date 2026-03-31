Spigen erweitert Retro-Serie: Classic LS wächst zur Zubehörlinie

Spigen baut seine Classic-LS-Reihe weiter aus und ergänzt die ursprünglich vorgestellte iPhone-Hülle um zusätzliche Produkte. Der Retro-Look scheint gut anzukommen. Während zum Jahresbeginn vor allem die Hülle für das iPhone 17 Pro im Mittelpunkt stand, entwickelt sich die Serie nun zu einer breiter aufgestellten Zubehörfamilie.

Bereits im Januar hatte der Hersteller die Schutzhülle im Stil des Macintosh 128K präsentiert und später auch für Deutschland angekündigt. Die Gestaltung orientiert sich weiterhin an den frühen Apple-Rechnern und kombiniert deren typische Farbgebung mit modernen Materialien. Funktionen wie MagSafe bleiben erhalten und sorgen dafür, dass sich das Zubehör im Alltag ohne Einschränkungen nutzen lässt.

Neu ist vor allem die konsequente Erweiterung über die reine Schutzhülle hinaus.

AirPods-Case, Wallet und Trageband ergänzt

Zur Classic-LS-Serie zählen inzwischen auch ein Case für die AirPods Pro der dritten Generation sowie ein MagSafe-kompatibles Kartenetui. Das AirPods-Gehäuse wird für 27,99 Euro angeboten und greift die bekannte Retro-Optik auf. Das Kartenetui liegt bei 25,99 Euro und kann direkt an kompatiblen Smartphones befestigt werden.

Hinzu kommt eine passende Handykette, die sich über die bereits in der Hülle vorgesehene Öffnung befestigen lässt. Dieses Zubehör war im ursprünglichen Konzept angelegt, wird nun aber erstmals konkret ergänzt. Die Handschlaufe wird aktuell für 14,99 Euro angeboten.

Die Hülle für das iPhone 17 Pro selbst ist weiterhin Bestandteil der Reihe und wird derzeit für 35,99 Euro geführt. Sie bleibt das zentrale Element der Serie und dient als Ausgangspunkt für die Erweiterung.

Damit entwickelt sich die Classic-LS-Reihe von einer einzelnen Hülle zu einer breiter angelegten Zubehörlinie. iPhone, AirPods und weitere Komponenten lassen sich im gleichen Design kombinieren.

Spigen ist seit Jahren für auffällige und teils ungewöhnliche Hüllen bekannt. Mit der aktuellen Retro-Serie scheint der Hersteller jedoch besonders den aktuellen Geschmack vieler Nutzer zu treffen.