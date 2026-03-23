Apple kündigt Entwicklerkonferenz an
WWDC 26: iOS 27 wird am 8. Juni vorgestellt
Eben hatten wir noch zum Thema, dass im Juni Apples alljährliche Entwicklerkonferenz stattfinden wird. Jetzt hat Apple den Termin für die Veranstaltung bestätigt. Wie von uns erwartet, findet die WWDC 26 vom 8. bis 12. Juni statt. Die Veranstaltung wird wieder überwiegend online abgehalten. Damit setzt Apple weiterhin auf das Format der vergangenen Jahre. Es werden lediglich in sehr eingeschränktem Rahmen Besucherplätze für die Auftaktveranstaltung vor Ort zur Verfügung stehen.
Vorstellung neuer Betriebssysteme im Mittelpunkt
Traditionell nutzt Apple die WWDC, um kommende Softwareversionen und technische Neuerungen für seine Geräte vorzustellen. Auch in diesem Jahr wird der Fokus auf neuen Versionen von iOS und macOS liegen. Apple nutzt den Eröffnungstag gewöhnlich für eine umfangreiche Präsentation. Auch in diesem Jahr wird die Veranstaltung um 19 Uhr deutscher Zeit beginnen und als Livestream abrufbar sein.
Laut der von Apple zur WWDC 26 veröffentlichten Ankündigung stehen neben den Ankündigungen rund um die neuen Versionen der Betriebssysteme auch Weiterentwicklungen für die verschiedenen Apple-Plattformen sowie Informationen zu den Fortschritten, die das Unternehmen im Bereich künstlicher Intelligenz gemacht hat, auf dem Programm. Hier dürfte es vor allem auch um die Frage gehen, inwieweit Googles Gemini-KI künftig Bestandteil der neuen Apple-Funktionen ist und wo Apple entsprechende Fortschritte bei Eigenentwicklungen verzeichnen kann.
Sämtliche Inhalte online verfügbar
Im Anschluss an die Auftaktkonferenz werden über die kommenden Tage hinweg Videovorträge, Gesprächsrunden und Workshops angeboten. Die Teilnahme an der Konferenz wird wie gewohnt über verschiedene digitale Kanäle möglich sein. Dazu zählen die Apple-Webseite, Apples Entwickler-App und der YouTube-Kanal des Unternehmens.
Erstmals richtet Apple in diesem Jahr einen besonderen Fokus auch auf den chinesischen Markt und hat dafür eigens auf der regionalen Streamingplattform Bilibili einen Kanal eingerichtet.
Eigentlich könnten sie’s auch so lassen wie’s ist, oder? Also ich brauch eigentlich nix. Okay, schlauere Siri vielleicht, aber sonst passt das schon. Bitte nicht verschlimmbessern
Ja, ich find auch seitdem das Fax weg ist….
Was ein überflüssiger weltfremder Kommentar.
Dein Kommentar ist überflüssig und weltfremd.
+1
Ihr seid ja alle nett zueinander. Wahnsinn.
Grundsätzlich hast Du recht. Die Erwartungshaltung vieler ist schlicht überirdisch hoch. Dabei hat die Mehrheit keine Ahnung von programmieren, maulen aber rum als wären sie der Geschäftsleitung direkt unterstellt. Ich habe mich daran gewöhnt das Kommentare und Artikel lesen reine Zeitverschwendung sind und freue mich vorbehaltlos auf das iOS 27.
Also ich brauch nix mehr großartig Neues. iPhone 17, ist mega, das iOS, auch ausgereift. Was soll da jetzt noch großartig kommen? KI Agenten? Komm lass mal
Im Juni ein iOS vorstellen, bei dem die interessantesten Features erst im Mai des nächsten Jahres kommen. Bin gespannt, wann sich diese Zeitpunkte mal überschneiden werden.
Genau, wie z.B. iPhone Mirroring. Oder andere „Feature“ die nur beim Orange-Head zu bekommen sind.
Das schaut ja mal stark nach Siri aus dem Bild nach.
Bestimmt kommt auch mal so ne Ladematte wo man alle Geräte gleichzeitig irgendwie drauflegen kann…
Wurde ja mal angekündigt, kam aber nie.
Ist denn iOS 26 schon aus der Beta Phase raus ? Es gruselt mich jetzt schon – unlogische Änderungen im Anmarsch, ich hoffe das hört auf. Apple war mal intuitiv zu bedienen, allein das Einstellungsmenü ist so verschachtelt geworden.
Liquid Glass ist schon cool. Sieht echt gut aus. Bisher haben sie damit zwar noch nicht jeden abgeholt, aber sie arbeiten daran und bessern nach
Das beste wäre ein Schalter, mit dem jeder selbst das Erscheinungsbild wählen könnte.
Cool. Das erste Mal dass ich ein IOS komplett übersprungen habe!
Vielleicht auch zwei, ich erwarte nichts verbessertes.
Gruselig dieses ewige „jedes Jahr neu“, anstatt Fehler zu beheben.
Das sieht doch mal nach einer neuen Siri aus.