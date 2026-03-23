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Apple kündigt Entwicklerkonferenz an

WWDC 26: iOS 27 wird am 8. Juni vorgestellt
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19 Kommentare 19

Eben hatten wir noch zum Thema, dass im Juni Apples alljährliche Entwicklerkonferenz stattfinden wird. Jetzt hat Apple den Termin für die Veranstaltung bestätigt. Wie von uns erwartet, findet die WWDC 26 vom 8. bis 12. Juni statt. Die Veranstaltung wird wieder überwiegend online abgehalten. Damit setzt Apple weiterhin auf das Format der vergangenen Jahre. Es werden lediglich in sehr eingeschränktem Rahmen Besucherplätze für die Auftaktveranstaltung vor Ort zur Verfügung stehen.

Vorstellung neuer Betriebssysteme im Mittelpunkt

Traditionell nutzt Apple die WWDC, um kommende Softwareversionen und technische Neuerungen für seine Geräte vorzustellen. Auch in diesem Jahr wird der Fokus auf neuen Versionen von iOS und macOS liegen. Apple nutzt den Eröffnungstag gewöhnlich für eine umfangreiche Präsentation. Auch in diesem Jahr wird die Veranstaltung um 19 Uhr deutscher Zeit beginnen und als Livestream abrufbar sein.

Apple Wwdc 26 Event

Laut der von Apple zur WWDC 26 veröffentlichten Ankündigung stehen neben den Ankündigungen rund um die neuen Versionen der Betriebssysteme auch Weiterentwicklungen für die verschiedenen Apple-Plattformen sowie Informationen zu den Fortschritten, die das Unternehmen im Bereich künstlicher Intelligenz gemacht hat, auf dem Programm. Hier dürfte es vor allem auch um die Frage gehen, inwieweit Googles Gemini-KI künftig Bestandteil der neuen Apple-Funktionen ist und wo Apple entsprechende Fortschritte bei Eigenentwicklungen verzeichnen kann.

Sämtliche Inhalte online verfügbar

Im Anschluss an die Auftaktkonferenz werden über die kommenden Tage hinweg Videovorträge, Gesprächsrunden und Workshops angeboten. Die Teilnahme an der Konferenz wird wie gewohnt über verschiedene digitale Kanäle möglich sein. Dazu zählen die Apple-Webseite, Apples Entwickler-App und der YouTube-Kanal des Unternehmens.

Erstmals richtet Apple in diesem Jahr einen besonderen Fokus auch auf den chinesischen Markt und hat dafür eigens auf der regionalen Streamingplattform Bilibili einen Kanal eingerichtet.
23. März 2026 um 18:27 Uhr von chris Fehler gefunden?


    19 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • knknzffrrchhhtkrszt

    Eigentlich könnten sie’s auch so lassen wie’s ist, oder? Also ich brauch eigentlich nix. Okay, schlauere Siri vielleicht, aber sonst passt das schon. Bitte nicht verschlimmbessern

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  • Im Juni ein iOS vorstellen, bei dem die interessantesten Features erst im Mai des nächsten Jahres kommen. Bin gespannt, wann sich diese Zeitpunkte mal überschneiden werden.

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  • Bestimmt kommt auch mal so ne Ladematte wo man alle Geräte gleichzeitig irgendwie drauflegen kann…

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  • Ist denn iOS 26 schon aus der Beta Phase raus ? Es gruselt mich jetzt schon – unlogische Änderungen im Anmarsch, ich hoffe das hört auf. Apple war mal intuitiv zu bedienen, allein das Einstellungsmenü ist so verschachtelt geworden.

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  • Cool. Das erste Mal dass ich ein IOS komplett übersprungen habe!

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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