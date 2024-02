iOS 17.4 Beta 2 geht an Entwickler – Freigabe Anfang März erwartet

Apple hat neue Testversionen seinen kommenden Betriebssystem-Updates bereitgestellt. Entwickler und wohl demnächst auch Teilnehmer am „Public Beta Programm“ des Herstellers können jetzt die jeweils zweite Vorabversion von iOS 17.4, iPadOS 17.4, macOS 14.4, watchOS 10.4 und tvOS 17.4 laden. Zudem hat Apple mit visionOS 1.1 erstmals auch eine Beta-Version für das Betriebssystem der bislang nur in den USA erhältlichen Datenbrille Apple Vision Pro veröffentlicht.

Über die im Gepäck von iOS 17.4 enthaltenen Neuerungen haben wir ja bereits ausführlich berichtet. Allem voran konzentriert sich das für Anfang März erwartete Update auf die in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union erforderlichen, von dem am 6. März in Kraft tretenden Gesetz über digitale Märkte vorgegebenen Änderungen.

Apple macht längst kein Geheimnis mehr daraus, dass es mit den von der EU-Kommission ausgegebenen Auflagen alles andere als zufrieden ist. Aber auch wenn hier Sicherheitsbedenken wohl keineswegs unberechtigt sind, allem voran drohen Apple in Folge der Änderungen auch signifikante finanzielle Einbußen. Als Gegenmaßnahme bringt iOS 17.4 nicht nur Lockerungen, sondern auch massive Einschnitte für Entwickler, die von diesen neuen Optionen Gebrauch machen wollen. Apples „Core Technology Fee“ setzt hier einen finanziellen Hebel an und dürfte auf diese Weise dafür sorgen, dass der überwiegende Großteil der Entwickler dem offiziellen App Store die Stange hält.

In der aktuellen Beta-Version von iOS 17.4 findet sich dazu passend dann auch ein neuer Startbildschirm für den App Store, auf dem Apple nochmal explizit für das hauseigene Download-Portal für Apps wirbt und den App Store als sicheren und vertrauenswürdigen Ort beschreibt, an dem man erstaunliche Apps und Spiele entdecken, aktuelle In-App-Veranstaltungen erkunden und tägliche Geschichten und Empfehlungen der Apple-Redakteure durchsuchen könne.

Die Neuerungen mit iOS 17.4