iOS 17.4 bringt „Siri“ ohne „Hey“ und Podcast-Transkripte nach Deutschland

Im Anschluss an die angekündigten Änderungen für iOS, Safari und den App Store hat Apple die erste Vorabversion von iOS 17.4 für Entwickler bereitgestellt. Bis zur Freigabe dieses iOS-Updates für alle Nutzer bleiben knapp sechs Wochen Zeit, die im Rahmen des Gesetzes über digitale Märkte in der EU zwingenden Änderungen müssen bis zum 7. März umgesetzt sein.

Über die hier enthaltenen wesentlichen Neuerungen für EU-Bürger haben wir bereits berichtet und werden nach und nach noch detaillierter auf einzelne Punkte eingehen. Die Änderungen in iOS sind auch für Entwickler weitreichend und umfassen unter anderem mehr als 600 zusätzliche Schnittstellen, ein großer Teil davon steht in Verbindung mit den neuen Optionen für die Abwicklung von Zahlungen und die Installation von Apps an Apples App Store vorbei.

Über diese nur in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gültigen Anpassungen hinaus bringt iOS 17.4 im März aber auch eine Reihe von Neuerungen für alle Apple-Kunden weltweit. Dazu zählt allem voran die Möglichkeit, Streaming-Angebote für Spiele wie Xbox Cloud Gaming oder GeForce NOW als offizielle iOS-Apps anzubieten.

„Siri“ statt „Hey Siri“ in Deutschland

Apple hat mit iOS 17 bereits im Herbst in den USA die Möglichkeit integriert, seine Sprachassistentin auch durch ein einfaches „Siri“ anstelle von „Hey Siri“ auf den Plan zu rufen. Die Option wird mit iOS 17.4 auch in Deutschland eingeführt. Nutzer können dann über die Einstellungen festlegen, auf welche Weise sie einen Sprachbefehl einleiten wollen.

Apple Podcasts generiert Textfassungen der Sendungen

Apples Podcasts-App wird vom Frühjahr an in der Lage sein, die gesprochenen Inhalte automatisch zu verschriftlichen und als Text zum Mitlesen anzuzeigen, ähnlich wie von der Songtext-Anzeige in Apple Music bekannt.

Die Textfassungen werden automatisch erstellt, nachdem eine neue Podcast-Episode veröffentlicht wurde. Zusätzlich zur Möglichkeit, während der Wiedergabe mitzulesen, steht dann auch eine Suchfunktion über die Inhalte der Podcasts zur Verfügung und Nutzer können einzelne Wörter im Text antippen, um die Audiowiedergabe von diesem Punkt an fortzusetzen.

Deutsch zählt neben Englisch, Französisch und Spanisch zu den ersten Sprachen, die hier vom Start weg unterstützt werden.

Unicode 15.1 mit neuen Emojis

Wie bei den Frühjahrs-Updates für iOS und den Mac gewohnt, bringt Apple seine Betriebssysteme hier auch in Sachen Emoji wieder auf den neuesten Stand. iOS 17.4 integriert den im vergangenen Jahr verabschiedeten Unicode-Standard 15.1 und damit unter anderem neue Symbole für Kopfschütteln, Nicken, eine Limette, einen Pilz, eine gesprengte Kette und den Sagenvogel Phönix.

Darüber hinaus bereitet das erste Update von iOS 17.4 zahlreiche kleinere Anpassungen und Veränderungen vor, beispielsweise wird aus „Jetzt hören“ in Apples Musik- und auch der Podcast-App die Taste „Home“.