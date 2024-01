Apples Core Technology Fee: „Strafzoll“ für abtrünnige Entwickler

Apple will mit der neu angekündigten Core Technology Fee (CTF) Gebühr einführen, die teilweise auch als Strafzoll für jene Entwickler bezeichnet wird, die von Apples gelockerten App-Store-Regeln für die Länder der Europäischen Union Gebrauch machen wollen.

Apple hat ja diese Woche umfangreiche Anpassungen für den App Store für iOS und andere Plattformen angekündigt, um mit den Vorgaben des Gesetzes über digitale Märkte konform zu gehen. Entwicklern steht es allerdings offen, die damit verbundenen neuen Geschäftsbedingungen für iOS-Apps in der EU zu akzeptieren oder die aktuellen Geschäftsbedingungen beizubehalten.

Will man von den für die EU angekündigten Neuerungen Gebrauch machen, so akzeptiert man gleichzeitig auch die neuen Gebühren und geht damit nur schwer kalkulierbare finanzielle Risiken ein.

Über Nacht in die Pleite

Der Entwickler Steve Troughton-Smith hat hier die Beispielrechnung aufgemacht, dass man ganz schnell im fünfstelligen Bereich in die Kreide rutschen kann, wenn man eine kostenlose App anbietet, die viral geht und hohe Download-Zahlen erreicht.

2 Millionen Downloads ist für eine populäre App kein sonderlich außergewöhnlicher Wert. Apples CTF-Bestimmungen sehen allerdings vor, dass nur die erste Million Downloads pro Jahr gebührenfrei abgewickelt wird. Für alle weiteren Installationen fallen jeweils 50 Cent „Technologie-Gebühren“ an, was kleine Anbieter von Gratis- oder Freemium-Apps bei entsprechenden Download-Zahlen durchaus in die Pleite treiben kann.

Apples Warnung an abtrünnige Entwickler

Es steht außer Frage, dass sich Apple hier eines von den EU-Regulierern so wohl nicht vorausgesehenen Hebels bedient, um Entwickler davon abzuhalten, die mit dem Gesetzt für digitale Märkte verbundenen neuen Freiheiten zu nutzen.

Apple wäscht seine Hände dagegen in Unschuld und im Kern kann man der Argumentation des iPhone-Herstellers auch nicht widersprechen: Die Core Technology Fee sei dazu da, um die laufenden Kosten für die Technologien und Dienstleistungen zu decken, auf deren Basis der App Store weltweit funktioniert.