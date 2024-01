Neue Kleinigkeiten in iOS 17.4: Einkaufsverlauf, Siri, Stoppuhr

Bei der Betrachtung von iOS 17.4 dominieren bislang vor allem die Änderungen, die Apple vorgenommen hat, um mit den Vorgaben der europäischen Gesetzgeber zu harmonieren. Ob Apples Zugeständnisse dabei ausreichen, die klar formulierten Anforderungen der europäischen Wettbewerbshüter zu befriedigen, wird sich dabei erst noch zeigen müssen. Es gilt als wahrscheinlich, dass sich Apple hier langfristig wohl vor Gericht verantworten muss.

Etwas weniger Aufmerksamkeit haben bislang hingegen die kleinen Funktionsneuerungen bekommen, die sich regelmäßig in anstehenden Systemaktualisierungen verstecken und kleine Änderungen in der Benutzeroberfläche, in der Arbeitsweise von Siri oder in der Darstellung möglicher Optionen vornehmen.

Stoppuhr mit Live-Aktivität

Dazu gehört etwa der Umstand, dass die Stoppuhr in iOS 17.4 auf Geräten mit dem sogenannten Dynamic Island zukünftig in der Lage sein wird, eine Live-Aktivität einzublenden, die laufende Stoppuhr also als sichtbare Benachrichtigung anzuzeigen, die direkt aus dem Sperrbildschirm heraus pausiert und eingesehen werden kann.

Einkaufsverlauf im App Store

In den Einstellungen des App Stores hat Apple das angezeigte Menü leicht umsortiert und bietet hier nun die Punkte Apps, Abonnements, Kaufverlauf und Mitteilungen an.

Im Einkaufsverlauf lassen sich die App Store-Aktivitäten zurückliegender Wochen und Monate ausmachen. Zudem bietet Apple hier nun mehrere Filter an, die ein einfaches Eingrenzen gesuchter Transaktionen ermöglichen.

Siri liest mehrsprachig

Unter iOS 17.4 ist die Sprachassistentz Siri nicht nur in der Lage, auch auf deutschen Geräten mit einem schlichten „Siri“ zum Leben erweckt zu werden (das vorangestellte „Hey“ braucht es unter iOS 17.4 nicht mehr), Apples Sprachassistentz kann neu eingehende Nachrichten zukünftig auch dann vorlesen, wenn diese in anderen Sprachen als der Systemsprache eingehen.

Podcast-Transkriptionen

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit der Podcast-Applikation, Audioshows zu transkribieren und so nicht nur das Mitlesen im Text zu ermöglichen, sondern auch die gezielte Suche nach Inhalten.

Die neue Funktion wird auf Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch verfügbar sein.