Schutz für gestohlene Geräte: iOS 17.4 schärft nach

Apple wird die mit der Ausgabe von iOS 17.3 am 22. Januar eingeführten Sicherheitsfunktion „Schutz für gestohlene Geräte“ bereits mit dem kommenden iOS-Update überarbeiten und damit auf die fehlende Kontrolle reagieren, die Anwender auf die Erstellung der sogenannten „vertrauten Orte“ haben – ein elementarer Bestandteil der neuen Schutzfunktion.

„Schutz für gestohlene Geräte“

Grob zusammengefasst, basiert die neue Schutzfunktion auf dem Wissen des iPhones um vertraute Orte, wie etwa der eigenen Privatadresse oder dem Arbeitsplatz. Wenn Anwender hier elementare Änderungen an ihrem Gerät, wie am Passcode oder an der Apple ID vornehmen, werden dafür weniger strikte Sicherheitsvorgaben geltend gemacht, als wenn diese Änderungen an Orten stattfinden sollen, die nur selten gesucht werden, wie etwa Kneipen, Veranstaltungsorte und Reiseziele. Hier müssen zusätzliche Wartezeiten in Kauf genommen werden.

Apple will damit verhindern, dass gestohlene oder unterwegs abhandengekommene Geräte, deren Diebe über Kenntnis des persönlichen Passcodes verfügen, als einfache Zugangsmöglichkeiten zu iCloud-Einstellungen der betroffenen Nutzer zweckentfremdet werden können.

Problematisch dabei ist: Anwender haben keine Möglichkeit, die vertrauten Orte manuell anzulegen, sondern sind auf die automatische Ermittlung eben jener Geokoordinaten durch das iOS-Betriebssystem angewiesen.

Links: iOS 17.4 – Rechts: iOS 17.3

Im schlechtesten Fall führt dies dazu, dass das iPhone auch die häufig von euch frequentierte Eckkneipe als vertrauten Ort einstuft und den zusätzlichen Schutz damit unwirksam macht.

iOS 17.4 schärft nach

Unter iOS 17.3 können Anwender entweder die automatische Erstellung vertrauter Orte deaktivieren (dann sind die zusätzlichen Schutzvorgaben immer erforderlich) oder auf iOS 17.4 warten.

Die nächste Betriebssystemaktualisierung wird die neue Schutzfunktion noch einmal überarbeiten und dieser auch die Möglichkeit mit auf den Weg geben, immer auf die neuen Sicherheitsverzögerungen, die bestimmte Wartezeiten vor der Änderung grundlegender Funktionen einführen, zu bestehen.