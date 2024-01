Safari-Alternativen: Mit iOS 17.4 stellt Apple diese Browser zu Wahl

Apple hat im Rahmen der durch das europäische Gesetz über digitale Märkte (DMA) erforderlichen Änderungen auch Änderungen im Zusammenhang mit der Safari-Nutzung auf iOS-Geräten angekündigt. Zwar besteht jetzt schon die Möglichkeit, eine andere Anwendung als Safari als Standard-Webbrowser zu verwenden. Um den im DMA verankerten Auflagen gerecht zu werden, muss der Nutzer jedoch beim ersten Öffnen von Safari aktive auswählen können, ob er künftig automatisch den Apple-Browser oder eine Alternative dazu verwenden möchte.

Apple wird diese Maßgabe von iOS 17.4 umsetzen, in dem Apple-Kunden in den Ländern der Europäischen Union beim ersten Öffnen von Safari standardmäßig ein Auswahlbildschirm angezeigt wird, auf dem diese dann aus einer Liste ihren künftigen Standardbrowser auswählen können.

Zum Start dieser Neuerung bekommen Nutzer mit iOS 17.4 eine Liste mit aktuell zwölf der laut Apple beliebtesten Webbrowser zur Auswahl vorgelegt. Die Reihenfolge der hier angezeigten Apps wird per Zufall bestimmt. In Deutschland will Apple iPhone-Nutzern die folgenden Webbrowser anbieten:

Aloha

Brave

Chrome

DuckDuckGo

Ecosia

Edge

Firefox

Web@Work

Onion Browser

Opera

Safari

you.com

Apple nutzt jede Möglichkeit zur Kritik am DMA

Apple stellt die durch die neue Gesetzgebung erforderlichen Änderungen bei seinen Betriebssystemen vorzugsweise als negativ für den Kunden dar. So ist in der Pressemitteilung des Unternehmens auch in Bezug auf die Auswahl eines Standardbrowsers die Rede davon, dass die neue Anzeige die Nutzererfahrung in der EU beim ersten Öffnen von Safari unterbricht. Daher sei an dieser Stelle noch einmal explizit angemerkt, dass es sich hier lediglich um eine einmalige Aktion beim ersten Start von Safari handelt.

Unsere Nutzerfahrung wird dagegen wesentlich öfter von nicht sonderlich zielführenden „Warnhinweisen“ auf Apple-Geräten unterbrochen. Heute erst sind hier wieder mehrere Meldungen zu Apps aufgepoppt, die Zugriff auf Fotos oder GPS-Informationen haben – was im Fall von Anwendungen wie Synology Photos oder Google Maps ja auch durchaus im Sinne des Erfinders ist.