Bluesky startet durch: Keine Einladung mehr erforderlich

Mit Bluesky lässt sich jetzt eine weitere Alternative zu dem Twitter-Nachfolger X ohne Einschränkungen nutzen. Die Betreiber des Angebots haben die hier bislang verhängten Einschränkungen entfernt und man kann sich jetzt auch ohne gesonderte Einladung für Bluesky registrieren.

An der Entstehung von Bluesky war der einstige Twitter-Chef Jack Dorsey maßgeblich beteiligt. Anders als bei Twitter beziehungsweise nun X setzt Bluesky auf eine dezentrale Struktur, die es ermöglichen soll, dass verschiedene Netzwerke über einen offenen Standard interagieren können. Dieses Konzept soll es ermöglichen, dass man anders als bislang bei vergleichbaren Anwendungen der Fall von einem Netzwerk in ein anderes wechseln kann, ohne seine Verbindungen zu anderen Nutzern zu verlieren.

Die offenen Strukturen von Bluesky finden bislang allerdings noch keine Anwendung. Der Dienst besteht aktuell noch aus einer Konstellation von eigenen Servern. Allerdings wollen die Betreiber noch in diesem Monat eine erste, experimentelle Version ihrer „Netzwerk-Föderation“ und damit die Möglichkeit für Entwickler bereitstellen, ihre eigenen Server mit dem Bluesky-Netz zu verbinden.

App und Webauftritt erinnern an Twitter

Die Bluesky-App erinnert beim ersten Öffnen an die Struktur von Twitter, zeigt sich aber deutlich flexibler anpassbar. Neben dem Hauptfeed mit Beiträgen von Nutzern, denen man folgt, kann man noch sogenannte Feeds auswählen abonnieren, in denen sich dann Beiträge zu speziellen Themen finden. Diese Feeds werden in Form von eigenständigen Nachrichtenströmen separat vom Hauptfeed des Nutzers angezeigt.

Die Bluesky-App ist bislang ausschließlich für das iPhone optimiert und lässt sich kostenlos laden und verwenden. Alternativ dazu kann man per Webbrowser auf das Netzwerk zugreifen – die Optik erinnert auch hier massiv an alte Twitter-Zeiten.

Finanziert wird das Ganze bislang zum einen auf Spendenbasis. Zudem sollen wohl bezahlte Dienstleistungen wie eigene Domain-Namen etwas Geld in die Kassen der Betreiber spülen.

Unsere News findet ihr auf Bluesky unter der Adresse @ifun-news.bsky.social