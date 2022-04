Datenschutz-Beipackzettel für Apps: Google kopiert Apple

Die in Eigenregie und oft nach Gutdünken der Entwickler ausgefüllten Datenschutz-Tafeln sorgen mit dafür, dass Apple den App Store als „vertrauenswürdigen Ort“ inszenieren kann , ändern aber nichts am Datenhunger einzelner Anwendungen.

Dies führt unter Umständen dazu, dass Apps mit identischem Datenhunger ganz unterschiedliche Angaben zu ihrem Zugriff auf Nutzerdaten machen. Die Tafeln, so die wachsende Anzahl der kritischen Stimmen, würden Nutzer mit einem falschen Sicherheitsgefühl versorgen und Apple vor allem dazu dienen, gegen die Installationen von Anwendungen am App Store vorbei zu argumentieren.

Der von Apple im Dezember 2020 eingeführte Datenschutz-Beipackzettel für iOS-Applikationen ist in erster Linie ein Marketing-Instrument. Weder prüft Apple die Informationen, die auf den Datenschutz-Tafeln unter den im App Store angebotenen Applikationen eingeblendet werden, noch gibt es einheitliche Standards, an denen sich die Entwickler beim Ausfüllen der Tafeln orientieren könnten.

