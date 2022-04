Le Baby: Ein moderner Baby-Tracker für junge Eltern

Dabei galt es dann nicht nur den Ist-Zustand im Blick zu behalten, sondern auch die längerfristige Entwicklung zu überblicken. Zum einen sind junge Mütter und Väter natürlich daran interessiert, ob heute bereits ausreichend kleine Schläfchen gehalten, die Windel regelmäßig gewechselt und häufig genug gestillt wurde, zum anderen will man gerade in den ersten Wochen jedoch auch die anhaltende Gewichtszunahme dokumentieren und die (sich hoffentlich einstellenden) Schlafmuster besser verstehen lernen.

Wer schon Kinder hat wird sich sicher noch daran erinnern können, wie überwältigt man vor allem in den ersten Wochen vom Familienzuwachs war. Dauermüde, die ganze Zeit am Rotieren und noch gänzlich ohne Routine musste plötzlich nicht nur der eigene Alltag bestritten, sondern auch das Wohl des jüngsten Familienmitgliedes kontinuierlich im Blick behalten werden.

