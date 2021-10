Bundesregierung: „Das sind Ihre Rechte bei In-App-Käufen“

Die Verbraucherzentrale Niedersachsen bietet seit Sommer das kostenfreie Faktenblatt „Kinder am Smartphone – Kostenfallen bei App- und In-App-Käufen vermeiden“ ( PDF-Download ) an.

Knapp drei Viertel (74 Prozent) der in den mobilen Software-Kaufhäusern generierten Umsätze werden dabei durch sogenannte In-App-Käufe erwirtschaftet. Wie groß der Anteil problematischer Käufe ist, kann dabei nur gemutmaßt werden. Dass die App Stores jedoch auch an Spielsucht-ähnlichem Verhalten, an den Ausgabe unbeaufsichtigter Kinder und an moralisch fragwürdigen In-App-Käufen mitverdienen, steht nicht zur Debatte.

Insert

You are going to send email to