FRITZ!App WLAN: Neue App bestimmt Latenz im Heimnetz

Wer Spaß an der Prüfung des eigenen FRITZ!Box Netzwerkes hat, sollte sich unbedingt auch den kostenfreien Bandwidth Monitor anschauen. Dieser wurde erst in der vorvergangenen Woche aktualisiert und ist nun für iOS 15 optimiert.

Grundsätzlich lässt sich die FRITZ!App WLAN dazu nutzen die drahtlose Performance im Heimnetzwerk zu ermitteln. Dafür können mit der Anwendung kontinuierliche Durchsatz-Messungen erstellt werden, bei denen sich Anwender langsam in den eigenen vier Wänden bewegen und so auch tote Winkel und schlecht abgedeckte Stelle innerhalb des eigenen WLAN-Netzes aufspüren können.

Der Berliner Netzwerk-Ausstatter AVM hat seine kostenfreie FRITZ!App WLAN aktualisiert und bietet jetzt die neue Version 1.7.1 im App Store an. Diese verbessert die von der App angebotene Performance-Prüfung des eigenen Heimnetzes und zeigt nun auch detaillierte Informationen zur WLAN-Latenz an.

