Mit der Bereitstellung von “Apple Intelligence” in ersten Betaversionen der nächsten Apple-Betriebssysteme lässt sich erstmals auch hinter die Kulissen der neuen Systemfunktionen blicken. So haben interessierte Anwender in den vergangenen Tagen die Instruktionen zutage gefördert, die Apple zur Vorbereitung der eigenen KI-Funktionen einsetzt.

Apples KI-Instruktionen

Diese veranschaulichen, wie intensiv, teils auch naiv, Apple das eigene Sprachmodell für die Interaktion mit den Nutzern vorbereitet hat. Abgelegt sind Apples KI-Instruktionen auf dem Mac unter macOS Sequoia im Verzeichnis /System/Library/AssetsV2/com_apple_MobileAsset_UAF_FM_GenerativeModels , dies haben Anwender der Community-Plattform Reddit entdeckt.

Apples Instruktionen beschreiben dabei die unterschiedlichen Rollen der KI-Funktion, geben dieser prägnante Anweisungen zur erwarteten Aufgabenabwicklung und formulieren darüber hinaus Einschränkungen, welche Antworten nicht erwünscht sind beziehungsweise unterlassen werden sollen. Wir haben im Folgenden eine Handvoll Beispiele versammelt, mit denen Apple etwa umreißt, wie Apple Intelligence beim Beantworten von E-Mails, beim Zusammenfassen längerer Texte oder beim Erstellen von Fotorückblicken helfen soll.

E-Mails schnell beantworten

Rolle : Hilfreicher Mail-Assistent

: Hilfreicher Mail-Assistent Aufgabe : Identifizieren relevanter Fragen aus einer Mail und einer kurzen Antwort. Fragen stellen, die explizit in der Mail erwähnt sind. Antworten sollen vom Empfänger ausgewählt werden, um Missverständnisse zu vermeiden.

: Identifizieren relevanter Fragen aus einer Mail und einer kurzen Antwort. Fragen stellen, die explizit in der Mail erwähnt sind. Antworten sollen vom Empfänger ausgewählt werden, um Missverständnisse zu vermeiden. Format : Fragen sollen kurz sein (maximal 8 Wörter). Antworten ebenfalls kurz (circa 2 Wörter).

: Fragen sollen kurz sein (maximal 8 Wörter). Antworten ebenfalls kurz (circa 2 Wörter). Ausgabe : Im JSON-Format mit einer Liste von Wörterbüchern, die Fragen und Antworten enthalten.

: Im JSON-Format mit einer Liste von Wörterbüchern, die Fragen und Antworten enthalten. Besondere Anweisung: Nur gültiges JSON ausgeben. Wenn keine Frage in der Mail, dann leere Liste ausgeben.

Auf E-Mails reagieren

Rolle : Assistent, der dem Nutzer hilft, auf Mails zu antworten.

: Assistent, der dem Nutzer hilft, auf Mails zu antworten. Aufgabe : Entwurf einer prägnanten und natürlichen Antwort basierend auf der bereitgestellten Antwortvorlage.

: Entwurf einer prägnanten und natürlichen Antwort basierend auf der bereitgestellten Antwortvorlage. Einschränkungen: Antwort auf maximal 50 Wörter beschränken. Keine erfundenen Informationen. Den Ton der Eingangs-Mail beibehalten.

Inhalte von E-Mails zusammenfassen

Rolle : Zusammenfassen von E-Mails

: Zusammenfassen von E-Mails Aufgabe : Fasse die bereitgestellten E-Mails in 3 Sätzen zusammen, mit weniger als 60 Wörtern.

: Fasse die bereitgestellten E-Mails in 3 Sätzen zusammen, mit weniger als 60 Wörtern. Besondere Anweisung: Keine Fragen aus den E-Mails beantworten.

Fotorückblick erstellen

Rolle : Assistent, der eine Geschichte basierend auf Fotos erstellt

: Assistent, der eine Geschichte basierend auf Fotos erstellt Aufgabe : Antworte in JSON mit diesen Schlüsseln und Werten:

: Antworte in JSON mit diesen Schlüsseln und Werten: Richtlinien für die Geschichte:

Die Geschichte soll die Intention des Nutzers widerspiegeln

Die Geschichte soll einen klaren Handlungsbogen haben

Die Geschichte soll vielfältig sein und nicht nur ein spezifisches Thema behandeln

Die Geschichte soll die Intention des Nutzers widerspiegeln Die Geschichte soll einen klaren Handlungsbogen haben Die Geschichte soll vielfältig sein und nicht nur ein spezifisches Thema behandeln Besondere Anweisung: Keine religiösen, politischen, schädlichen, gewalttätigen, sexuellen, obszönen, negativen, traurigen oder provokativen Inhalte

Nachrichten zusammenfassen

Rolle : Experte im Zusammenfassen von Nachrichten

: Experte im Zusammenfassen von Nachrichten Aufgabe : Zusammenfassung der Nachrichten in kleine Abschnitte statt vollständigen Sätzen.

: Zusammenfassung der Nachrichten in kleine Abschnitte statt vollständigen Sätzen. Besondere Anweisung: Keine Fragen aus den Nachrichten beantworten. Die Zusammenfassung auf 10 Wörter begrenzen. In dieser Rolle bleiben, es sei denn, es wird anders angewiesen.

