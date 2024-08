Apple Intelligence in iOS 18.1: Mail-App fasst zusammen und priorisiert

Apple hat am Montagabend die erste Testversion von iOS 18.1 zum Download bereitgestellt. Diese stellt ihren vollen Funktionsumfang derzeit nur Entwicklern in den Vereinigten Staaten zur Verfügung und bietet dort einen ersten Blick auf die anstehenden KI-Funktionen, die später im Jahr unter der Überschrift „Apple Intelligence“ außerhalb der Europäischen Union eingeführt werden sollen.

Ein zentraler Bestandteil der neuen „Apple Intelligence“-Funktionen findet sich in Apples offizieller E-Mail-App, die ab Werk auf dem iPhone vorinstalliert ist und mehrere neue, KI-gesteuerte Werkzeuge erhalten wird.

Zusammenfassung statt Anreißer

Zum einen bietet die E-Mail-Applikation nun die Zusammenfassung von eingehenden E-Mails an. Die neuen Kurzzusammenfassungen werden in der Inbox-Ansicht anstelle der ersten Zeilen einer E-Mail und beim Öffnen von Zuschriften oberhalb des Volltextes angezeigt.

Zeitkritische Nachrichten

Darüber hinaus priorisiert die E-Mail-App zeitkritische Nachrichten nun selbstständig und zeigt diese prominenter als andere Nachrichten des Posteingangs an, um diesen mehr Gewicht zu verleihen. Eine Neuerung, die unter anderem Reiseinformationen, Paketlieferungen und Terminzusagen sichtbarer machen soll.

Smarte Antworten

Die Funktion „Smart Reply“ bietet Nutzern schnelle Antwortmöglichkeiten an, die auf dem Nachrichteninhalt der E-Mail basieren und den Kontext zum Vorschlagen von Antwortmöglichkeiten verwenden.

Schlaue Benachrichtigungen

Apple Intelligence ist zudem in der Lage, Benachrichtigungen der E-Mail-App zusammen mit anderen Mitteilungen zusammengefasst auf dem Sperrbildschirm anzuzeigen.

Die Veröffentlichung der Beta-Version gibt Entwicklern und interessierten Nutzern die Möglichkeit, die neuen Funktionen zu testen und Feedback zu geben, bevor die endgültige Version von iOS 18.1 später in diesem Jahr offiziell eingeführt wird.

Derzeit führt Apple Tests für die neuen KI-Funktionen ausschließlich in den USA durch. Es ist noch unklar, wann und in welchem Umfang diese Funktionen auch in anderen Regionen verfügbar sein werden. Apple hat bisher keine zusätzlichen Informationen zu diesem Thema veröffentlicht.