Apple Intelligence in iOS 18.1: „Call Recording“ schneidet Telefonate mit

Mit der gestern nur für iPhone-Besitzer in den Vereinigten Staaten bereitgestellten Vorabversion von iOS 18.1 hat Apple erstmals einen Blick auf die hauseigenen KI-Funktionen gewährt, die später in diesem Jahr unter der Überschrift „Apple Intelligence“ ausgerollt werden sollen.

Vorerst erhalten ausschließlich Anwender in den Vereinigten Staaten Zugriff auf die neuen KI-Funktionen. Wann beziehungsweise ob diese in vollem Umfang auch in Europa bereitgestellt werden, ist derzeit noch vollkommen unklar.

Eine der neuen Funktionen von Apple Intelligence in iOS 18.1 trägt die Überschrift “Call Recording” und ist eine in das Betriebssystem integrierte Aufnahmefunktion, die laufende Telefonate mitschneiden und den Inhalt in einer neuen Notiz sichern kann.

Anwender, die sich für das Mitschneiden von Gesprächen entscheiden, müssen eine Hinweismeldung abwarten, die beiden Teilnehmern des Telefonates vorgespielt wird und diese über die laufende Anrufaufzeichnung informiert. In der englischsprachigen Testversion meldet eine Ansage: “This call will be recorded!”

Call Recording on iPhone is FINALLY HERE! pic.twitter.com/ez9mslwisJ — TechDroider (@techdroider) July 29, 2024

Mit Audioaufnahme und Transkript

Die mitgeschnittenen Anrufe tauchen in der Notiz-Anwendung auf und werden hier nicht nur als Text angeboten, sondern auch als Audioaufnahme, die sich bei Bedarf noch einmal anhören, vor- und zurückspulen und natürlich auch löschen lässt.

Die Transkripte können gezielt durchsucht werden, lassen sich kopieren und umbenennen. Aktuell werden ausschließlich englischsprachige Gespräche transkribiert, Konversationen, die in anderen Sprachen erfolgen, landen nur als Audioaufnahme in der Notiz-Applikation.

Die Taste zum Mitschneiden des laufenden Telefonates befindet sich oben links im Display. Der Einsatz der neuen Anrufaufzeichnungsfunktion lässt sich im eingebetteten Video ganz gut nachvollziehen.