Apple Intelligence in iOS 18.1: Fotos erstellt Wunsch-Rückblick

Apple hat am Montagabend die erste Vorabversion von iOS 18.1 veröffentlicht. Die neue Betaversion, die derzeit exklusiv für iPhone-Nutzer in den USA verfügbar ist, versorgt uns mit einem ersten Blick auf die neuen KI-Funktionen Apples, die später im Jahr unter dem Namen „Apple Intelligence“ eingeführt werden sollen.

Wunsch-Rückblick auf Zuruf

Eine der bereits funktionalen Neuerungen ist die erweiterte Rückblick-Funktion in der Fotos-App. Nutzer können sich hier nun individuelle Rückblick-Videos durch die Eingabe einer einfachen Beschreibung erstellen lassen. Die Fotos-App wertet Eingaben wie „Katzen im Laufe der Jahre“ oder „Winterurlaub mit der Familie“ aus und durchsucht das persönliche Fotoarchiv nach passenden Schnappschüssen.

Die Fotos-App wählt dabei automatisch relevante Aufnahmen aus und ergänzt diese, wie von der bisherigen Rückblick-Funktion bekannt, zusätzlich um passende Musik. Die automatisierte Auswahl kann im Nachhinein angepasst werden, wobei auch eine Stimmung ausgewählt werden kann, die die Art der musikalischen Untermalung beeinflusst. Zusätzlich können spezifische Szenen und Bilder, die im Rückblick-Video erscheinen sollen, hinzugefügt werden.

Fotos-App mit verbesserter Suche

Darüber hinaus führt iOS 18.1 eine erweiterte natürliche Sprachsuche in der Fotos-App ein. Diese ermöglicht es Nutzern, nach Bildern zu suchen, indem sie einfache Beschreibungen eingeben, wie zum Beispiel „rote Mütze“. Die Suchfunktion fördert dabei auch bestimmte Momente in Videoclips zutage. Zudem bietet die neue Suchfunktion intelligente Vervollständigungsvorschläge an, um die Suche nach bestimmten Inhalten zu erleichtern.

Aktuell testet Apple die neuen KI-Funktionen ausschließlich in den USA. Wann und in welchem Umfang diese auch in anderen Regionen verfügbar sein werden, bleibt derzeit offen. Apple hat hierzu noch keine weiteren Informationen bekannt gegeben.