Apple Intelligence in iOS 18.1: „Writing Tools“ schreiben für euch

Apple hat gestern Abend die erste Vorabversion von iOS 18.1 veröffentlicht, die exklusiv für iPhone-Nutzer in den USA verfügbar ist. Diese Betaversion bietet einen ersten Einblick in die neuen KI-Funktionen des Unternehmens, die später in diesem Jahr unter dem Namen „Apple Intelligence“ eingeführt werden sollen.

Nehmen den Platz der Tastatur ein: Die neuen Writing Tools

Eine der zentralen neuen Funktionen von Apple Intelligence in iOS 18.1 sind die so genannten „Writing Tools“. Dabei handelt es sich um mehrere Werkzeuge zur Textverarbeitung, die direkt in das neue Betriebssystem integriert sind, und es ermöglichen sollen, ausgewählte Texte in beliebigen Anwendungen schnell zu bearbeiten, zu korrigieren, umzuformulieren und zu verändern.

„Writing Tools“ schreiben für euch

Die „Writing Tools“ bieten verschiedene Funktionen zur Textbearbeitung. Über die Funktion „Proofread“ können Nutzer Texte auf Rechtschreib- und Grammatikfehler prüfen. Auch die Wortwahl wird dabei berücksichtigt. Vorschläge zur Korrektur können entweder mit einem einzigen Klick angenommen oder einzeln mit Erklärungen durchgesehen werden.

Zudem gibt es die Möglichkeit, Texte umzuformulieren, um den Ton zu ändern, ohne den zu transportierenden Inhalt signifikant zu beeinflussen. Dabei können Nutzer zwischen den Optionen „Freundlich“, „Professionell“ und „kurz und bündig“ wählen.

Apple Intelligence writing tools demo The animations are very Apple, less intense than a barrage of tokens as the model responds pic.twitter.com/zgbXJxQg1c — Kyle Russell (@kylebrussell) July 29, 2024

Video-Demo: Zusammenfassen oder umformulieren

Mehrere Zusammenfassungen verfügbar

Darüber hinaus können ausgewählte Texte zusammengefasst werden. Hier bieten die Writing Tools verschiedene Optionen: Anwender können einen zusammenfassenden Absatz erstellen, Stichpunkte herausarbeiten, sowie eine Liste oder eine Tabelle erstellen lassen.

Aktuell testet Apple die neuen KI-Funktionen von iOS 18 nur in den USA. Wann und in welchem Umfang diese auch in anderen Regionen verfügbar sein werden, lässt Apple derzeit noch vollkommen offen.

Korrekturen lassen sich einzeln prüfen, Stichpunkte extrahieren und teilen