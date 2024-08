Ooono 2: Neue Generation des Verkehrswarners zum Tiefstpreis [Update]

Update: Amazon scheint die Angebotsaktion kurz nach unserem Hinweis deaktiviert zu haben.

Original-Eintrag von 11:18 Uhr: Die zweite Generation des Verkehrswarners Ooono wurde erstmals, vor genau einem Jahr, im vergangenen August angekündigt. Zunächst war das Gerät nur in limitierten Verkaufsaktionen für registrierte Nutzer erhältlich. Seit Anfang des Jahres ist der Ooono 2 offiziell beim Onlinehändler Amazon verfügbar und trägt einen Listenpreis von 79,95 Euro. Aktuell bietet der Hersteller das Gerät zu einem um 25 Prozent reduzierten Preis von 59,99 Euro an.

USB-C, Akku, zwei Aktionstasten

Der Ooono 2 unterscheidet sich von seinem Vorgänger durch mehrere technische Verbesserungen. Die wichtigste Neuerung ist die Energieversorgung: Statt auf eine Knopfzelle zu setzen verfügt das neue Modell über einen wiederaufladbaren Akku, der über einen USB-C-Port im Fahrzeug geladen werden kann. Auch das Design des Tasters wurde überarbeitet. insgesamt wirkt der Ooono 2 deutlich hochwertiger als sein Vorgänger und nutzt breite LED-Lichteffekte anstelle der bisher eingesetzten kleinen Lämpchen.

Wichtigstes Argument für ein Upgrade ist die neue CarPlay-Funktion. Nutzer der iPhone-App können die Anwendung in Kombination mit dem Ooono 2 auch im CarPlay-Display anzeigen lassen. Dies ermöglicht die Darstellung der Verkehrsgefahren in Echtzeit auf Apples Straßenkarten und ergänzt auf Wunsch die akustischen Warnsignale und Lichtimpulse.

CarPlay-Integration ein Jahr inklusive

Die Nutzung der CarPlay-Funktion ist langfristig wahrscheinlich mit zusätzlichen Kosten verbunden. Zwar gibt sich der Hersteller noch unentschieden, spielt aber mit der Überlegung neben dem Kaufpreis eine jährliche Gebühr von 12 Euro für die CarPlay-Funktion zu erheben. Wer auf CarPlay verzichten kann, hat keine laufenden Kosten und kann den Ooono 2 im gleichen Funktionsumfang wie den Vorgänger nutzen. Nach dem Kauf ist die CarPlay-Funktion garantiert ein Jahr kostenfrei nutzbar.

Der Ooono 2 bleibt den Hauptfunktionen des Vorgängers treu: Er warnt vor Gefahren wie liegengebliebenen Fahrzeugen, Stauenden und Unfällen. In Ländern, in denen dies zulässig ist, könnt ihr auch die Warnung vor Blitzern und Radarfallen aktivieren. Wie bereits bei der ersten Generation, kann der Taster genutzt werden, um selbst gesichtete Verkehrsgefahren an die Community zu melden. Zudem startet das Fahrzeugaccessoire die begleitende iPhone-App automatisch beim Losfahren, sodass Warnmeldungen und Hinweise ohne manuelles Einschalten der App empfangen werden können – das iPhone kann in der Hosentasche bleiben.