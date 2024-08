NABU-Insektenzählung: Teilnahme per Web-App möglich

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) will die in Deutschland verbreiteten Insekten erfassen und bittet dabei um Unterstützung. Anders als bei den regelmäßigen Gartenvogel-Aktionen des NABU kommt hier allerdings keine „echte“ App zum Einsatz, sondern ihr müsst euch mit einer Web-Anwendung begnügen.

Ihr könnt den Link zu der Web-App „NABU Insektensommer“ auch auf dem Home-Bildschirm ablegen. Mit einem eigenen Icon versehen, wird hier zumindest der Eindruck einer für das iPhone optimierten App erweckt. Auf der Startseite seht ihr dann neben dem Link zum Meldeformular für Insekten noch die Bereiche „Insekten bestimmen“, „Insektenporträts“ und „Beobachtungen ansehen“.

Die Insektenbestimmung erfolgt mithilfe von hochgeladenen Fotos. Ihr bekommt optisch ähnliche Insekten und Informationen zu diesen angezeigt, und könnt die in Frage kommenden Arten so nach und nach eingrenzen. Der NABU weist allerdings darauf hin, dass hier nur JPG-Dateien unterstützt werden. Im Zweifel müsst ihr also das Standardformat der iPhone-Kamera umstellen.

Zurück zur Insektenzählung: Hier genügt es, wenn ihr die Art und Anzahl der Insekten protokolliert, die ihr innerhalb von maximal einer Stunde gesehen habt. In der Web-Anwendung werden diese dann abgefragt, wobei der NABU die zur aktuellen Jahreszeit wahrscheinlichsten Sichtungen vorschlägt. Der Fokus liegt in diesem Jahr auf der Feuerewanze. Ausführlich beschrieben ist die Zählaktion hier.

Die benötigten iPhone-Einstellungen

Hier noch zwei hilfreiche Tipps für iPhone-Nutzer, die an der Aktion teilnehmen wollen. Wie ihr den Link zu einer Webseite zum Home-Bildschirm hinzufügt, könnt ihr hier bei Apple nachlesen. Um das Standardformat von aufgenommenen Bildern auf JPG umzustellen, müsst ihr in den iOS-Einstellungen im Bereich „Kamera“ die Aufnahmeoption „Maximale Kompatibilität“ aktivieren.