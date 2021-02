Apple Sicherheitsbericht: iCloud-Backups weiterhin nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt

Ein knappes Jahr nach seiner letzten Aktualisierung im April 2020 hat Apple den Sicherheitsbericht zu den Betriebssystemen des Unternehmens in einen neuen Version vorgelegt und bietet die Februar 2021-Ausgabe des PDFs „Apple Platform Security“ jetzt als fast 200 Seiten starkes Dokument hier zum Download an.

Illustriert: Der Nachrichten-Empfang von iMessage

Neue Version vom Februar 2021

Das Paper berücksichtigt in seiner aktuellen Version die Sicherheitsausstattungen von iOS 14.3, iPadOS 14.3, macOS 11.1, tvOS 14.3 und watchOS 7.2 und hat den Umfang des lesenswerten Dokumentes um satte 11 Themenbereiche erweitert.

Hier berücksichtig Apple nun auch die Sicherheits-Architektur des iOS-Autoschlüssels, das Password Monitoring der Betriebssysteme und die von Apple ausgegebenen „Opfer-Geräte“ für Sicherheitsforscher, die diese nutzen können um Einfallstore im iPhone-Betriebssystem aufzuspüren.

Darüber hinaus wurden 15 Themengebiete in dem Apple-Dokument aktualisier und um weiterführende Informationen ergänzt. Aufgefrischt wurden unter anderem die Bereiche zum Geldtransfer per Apple Cash, der App-Zugriff auf gesicherte Passwörter und zum so genannten Secure Business Chat in iMessage.

iCloud-Backups weiterhin nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt

Eine Neuerung die nach wie vor vergeblich gesucht werden muss ist die volle Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der auf Apples Servern gesicherten iCloud-Backups. Für diese behält Apple auch weiterhin einen Sicherungsschlüssel, der das Wiederherstellen vorhandener Backups (und Nachrichten-Konversationen) auch im Fall eines Passwort-Verlustes ermöglicht, gleichzeitig aber auch dafür sorgt, dass Strafverfolgungsbehörden einen relativ einfachen Zugriff auf die Inhalte von iPhone und iPad haben.

„Apple Platform Security“

Neben dem PDF bietet auch diese Sonderseite im Netz den umfassenden Zugriff auf den neuen Sicherheitsbericht.

Dies sind die neuen Themen der Februar-Fassung

Memory safe iBoot implementation

Boot process for a Mac with Apple silicon

Boot modes for a Mac with Apple silicon

Startup Disk security policy control for a Mac with Apple silicon

LocalPolicy signing-key creation and management

Contents of a LocalPolicy file for a Mac with Apple silicon

Signed system volume security in macOS

Apple Security Research Device

Password Monitoring

IPv6 security

Car keys security in iOS

Dies sind die aktualisierten Themen der Februar-Fassung